Maisons à vendre en Thessalie, Grèce

South Pilio Municipality
30
Municipla unit of Milies
12
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
69 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$918,941
Villa 6 chambres dans Portariá, Grèce
Villa 6 chambres
Portariá, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
Surface 314 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 314 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$990,472
NicoleNicole
Villa 6 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Villa 6 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Sol -1/4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 520 m2 à Voloso-Pilio. Le rez-de-chaussée se…
$873,946
Villa 4 chambres dans Agios Dimitrios, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 160 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$410,357
Villa 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Villa 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 70 m2 à Voloso-Pilio. Le gîte se compose d…
$186,442
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Chalet 2 chambres dans Melissatika, Grèce
Chalet 2 chambres
Melissatika, Grèce
Chambres 2
Surface 112 m²
À Vendre -- Maison individuelle résidentielle -- Athènes Nord: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m.…
$289,913
Villa 1 chambre dans Milina, Grèce
Villa 1 chambre
Milina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèc…
$140,694
AuraAura
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Chalet 8 chambres dans Pyrgetos, Grèce
Chalet 8 chambres
Pyrgetos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose…
$468,176
Chalet 2 chambres dans Pyrgetos, Grèce
Chalet 2 chambres
Pyrgetos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol -1/2
A vendre Maison de 2 étages de 105 m2 dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se compose de …
$134,601
Maison de ville 5 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 289 m2 à Voloso-Pilio. La maison de ville est s…
$372,883
Chalet 2 chambres dans Trikala Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Trikala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
A vendre Maison d'un étage de 80 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 2 ch…
$187,271
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 56 m2 à Voloso-Pilio. Le gîte se compose de 2 chambres, sal…
$349,578
Maison de ville 4 chambres dans Aigani, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Aigani, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$134,601
Villa 3 chambres dans Milies, Grèce
Villa 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 175 m2 à Voloso-Pilio. Le rez-de-chaussée se…
$386,908
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Chalet 4 chambres dans Elassona, Grèce
Chalet 4 chambres
Elassona, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de 2 étages de 200 m2 dans le centre de la Grèce. Le rez-de-chaussée se comp…
$105,340
Chalet dans Vizitsa, Grèce
Chalet
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
Deux maisons séparées sont à vendre dans le village de Vyzitsa, Pelion (clé en main). Chaqu…
$374,541
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol -1/3
Maison de ville de 200 m2 est à vendre en Grèce centrale. La maison de ville est située sur …
$445,531
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Chalet 4 chambres dans Zagora, Grèce
Chalet 4 chambres
Zagora, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de deux étages de 170 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compos…
$327,723
Chalet 6 chambres dans Rapsani, Grèce
Chalet 6 chambres
Rapsani, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur la côte olympique. Rez-de-chaussée se c…
$269,201
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Sol 1/1
Deux bâtiments en construction dans la région de Pelion sont à vendre. Chaque bâtiment se co…
$375,184
Villa 2 chambres dans Trikala Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Trikala Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 80 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Le…
$186,442
Villa 6 chambres dans Argalasti, Grèce
Villa 6 chambres
Argalasti, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 160 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$322,424
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Villa 5 chambres dans Volos, Grèce
Villa 5 chambres
Volos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol -1/3
A vendre est un chalet de 3 étages d'une superficie de 150 mètres carrés à Voloso-Pilio en c…
$115,943
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une luxueuse villa dans le village de South Pilion, près de la ville de…
$7,03M
