Vue sur la mer Maisons à vendre en Thessalie, Grèce

South Pilio Municipality
30
Municipla unit of Milies
12
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
21 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Zagora, Grèce
Chalet 4 chambres
Zagora, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de deux étages de 170 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compos…
$327,723
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Chalet 3 chambres dans Kalyvia, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalyvia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 190 m2 dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se compose d'u…
$204,827
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa de luxe dans le village de Pélion Sud, près de Volo…
$7,02M
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de 2 étages de 100 mètres carrés à Volos-Pilio. Le sous-sol se compose d'un d…
$468,176
Villa 6 chambres dans Volos, Grèce
Villa 6 chambres
Volos, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 300 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose de 2…
$912,944
Villa 1 chambre dans Makryrrachi, Grèce
Villa 1 chambre
Makryrrachi, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 383 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux de vous offrir une magnifique villa dans le village pittoresque à l'est …
$737,378
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Chalet 6 chambres dans Kalamaki, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalamaki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Sol 2/1
A vendre Maison de 2 étages de 233 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$444,767
Chalet 5 chambres dans Volos, Grèce
Chalet 5 chambres
Volos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/1
A vendre en construction Maison de 3 étages de 150 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-so…
$116,459
Villa 8 chambres dans Achillio, Grèce
Villa 8 chambres
Achillio, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. Une vue magnifique sur la m…
$2,46M
Chalet 6 chambres dans Portariá, Grèce
Chalet 6 chambres
Portariá, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
Surface 314 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 314 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$994,875
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Chalet 8 chambres dans Pyrgetos, Grèce
Chalet 8 chambres
Pyrgetos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose…
$468,176
Chalet dans Vizitsa, Grèce
Chalet
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
Deux maisons séparées sont à vendre dans le village de Vyzitsa, Pelion (clé en main). Chaqu…
$374,541
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
Chalet 4 chambres dans Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 4 chambres
Agios Dimitrios, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 160 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compos…
$409,654
Maison de ville 4 chambres dans Aigani, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Aigani, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$134,601
