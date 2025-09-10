Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Regional Unit of East Attica, Grèce

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Montrer plus
124 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 213 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$1,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Agia Triada, Grèce
Chalet 5 chambres
Agia Triada, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
La maison individuelle est située à Ipokratios Politia derrière la montagne de Parnitha Comm…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 chambre dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 680 m²
A vendre villa de 680 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la mer, la montagne, la forêt s'…
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre Villa de 200 m2 à Athènes. Villa se compose de 4 chambres, salon avec cuisine, 3 WC…
$1,15M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 210 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
$1,54M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$2,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 300 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Rez-de-c…
$1,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Kropia, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Kropia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 445 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 445 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3…
$1,17M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 2 chambres dans Sykamino, Grèce
Villa 2 chambres
Sykamino, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 298 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 298 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une douche WC, u…
$555,959
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 245 mètres carrés en Grèce centrale. Extras inclus avec la propriété: plac…
$2,57M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 6
Nombre de salles de bains 11
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 370 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$14,63M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 2 chambres dans Municipality of Dionysos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Dionysos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,17M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
À vendre Maison d'un étage de 151 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 3 chambre…
$760,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 420 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, s…
$1,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 433 m²
A vendre villa de 433 mètres carrés à Athènes. Il y a: climatisation, chauffage. Le bâtiment…
$2,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/1
Vente maisonnette de 207 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-sol …
$643,742
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 293 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Villa de 2 étages de 293 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose …
$1,40M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$784,195
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Dionysos, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Dionysos, Grèce
Chambres 4
Surface 400 m²
Agios Stefanos au nord de la colline d'Athènes de la région de Muson: maison individuelle de…
$947,463
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, s…
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Duplex 3 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Duplex 3 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Maisonette A – Piscine privée | Vue sur mer | Vie contemporaine sur la Riviera athénienne …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,22M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 330 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une sall…
$3,04M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$234,088
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 8 chambres dans Koropí, Grèce
Chalet 8 chambres
Koropí, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 800 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 800 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3…
$485,733
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 chambre dans Limenas Markopoulou, Grèce
Villa 1 chambre
Limenas Markopoulou, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 950 m²
Nombre d'étages 1
Au total, la maison dispose de 7 salles de bains plus une toilette invités et une toilette e…
$2,57M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 chambres dans Kítsi, Grèce
Villa 3 chambres
Kítsi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 290 mètres carrés à Attique. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$1,64M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 600 m2 à Athènes. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, une …
$8,78M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Sol 1/1
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$4,33M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά

Types de propriétés en Regional Unit of East Attica

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of East Attica, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller