Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nea Makri Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Nea Makri Municipal Unit, Grèce

Néa Mákri
3
62 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 060 m²
Nombre d'étages 3
Maison individuelle à vendre, rez de chaussée surélevée, située dans la région de Rafina. La…
$1,17M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Sol -1/4
A vendre chalet de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chaussée se compose d…
$762,092
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 330 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$762,092
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 211 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 211 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$444,767
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés en Attique. Le chalet se …
$2,58M
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$702,264
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 112 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$386,908
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 4
A vendre chalet de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Le premier étage se compose de …
$703,470
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Sol -1/4
A vendre Maison de 4 étages de 430 m2 en Attique en construction. Le rez-de-chaussée se comp…
$785,541
Laisser une demande
Chalet 1 chambre dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose d'une chambr…
$2,57M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 270 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$433,806
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 2 étages de 112 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$386,245
Laisser une demande
Chalet dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de plain-pied de 430 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer,…
$1,17M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 5
A vendre chalet de 5 étages de 300 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'un salon. Le…
$527,602
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$497,437
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 406 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 406 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chauss…
$527,602
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,17M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre de 165 m2 à Attica. La maison de ville est située sur 3 niveaux. Le…
$410,357
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
À vendre Maison d'un étage de 70 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 2 chambres…
$257,497
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 570 m²
Sol -1/4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 570 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chau…
$2,93M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 275 m²
Sol 1/2
Immeuble de deux étages à vendreLe bâtiment de deux étages d'une superficie totale de 275 mè…
$609,674
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 211 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 211 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$445,531
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 130 m2 en Attique. Le gîte se compose de 2 chambres, salon …
$480,704
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 406 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 406 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$526,698
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages de 400 m2 en Attique. Le premier étage se compose de 2 chambres,…
$433,806
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
Il y a à vendre une maison de deux étages avec un appartement indépendant d'une pièce au sou…
$795,900
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 265 mètres carrés en Attique. 1er étage se compose d'une cham…
$918,796
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 545 m²
Nombre d'étages 4
A vendre cottage de 4 étages de 545 m2 en Attique. Le premier étage est composé d'un garde-m…
$937,960
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 545 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 545 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$936,353
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
A vendre 3 étages cottage de 360 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'un salon avec …
$1,17M
Laisser une demande

Types de propriétés en Nea Makri Municipal Unit

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Nea Makri Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller