Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Regional Unit of East Attica, Grèce

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Montrer plus
835 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre, 1er étage, située dans le quartier de Markopoulo. La maison a …
$327,518
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Duplex à vendre, 4ème étage, situé dans la région de Voula. La propriété a une superficie to…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 060 m²
Nombre d'étages 3
Maison individuelle à vendre, rez de chaussée surélevée, située dans la région de Rafina. La…
$1,17M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 1 chambre dans Municipality of Oropos, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Oropos, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 45 mètres carrés en Attique. Le chalet se …
$140,694
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Kropia, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Kropia, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 445 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 445 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$1,17M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Lavreotiki, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Lavreotiki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 210 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$614,481
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Dionysos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Dionysos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 270 m²
Sol -2/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 270 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$855,888
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$468,176
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Kato Souli, Grèce
Chalet 3 chambres
Kato Souli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 93 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salon…
$433,063
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 505 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 505 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$702,264
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 213 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$1,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 2 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 95 mètres carrés en Attique. Le gîte se co…
$773,817
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saronide, Grèce
Villa 4 chambres
Saronide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 470 m²
Sol -1/4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 470 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se com…
$1,88M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 483 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 5 étages de 483 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose de 2 entr…
$1,87M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Lavreotiki, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Lavreotiki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 150 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$374,541
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 510 m2 à Attica. Le premier étage se compose de 2 chambres, un…
$4,10M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 180 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$375,184
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chaussée se compose d'…
$1,11M
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Oropos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Oropos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Sol -1/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 400 m2 en Attique. La maison de ville est situé…
$879,337
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 440 m²
Sol -1/4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 440 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se com…
$586,225
Laisser une demande
Maison de ville 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 350 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-s…
$3,63M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Limenas Markopoulou, Grèce
Chalet 3 chambres
Limenas Markopoulou, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 75 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 3 chambre…
$327,723
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$760,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Agia Triada, Grèce
Chalet 5 chambres
Agia Triada, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
La maison individuelle est située à Ipokratios Politia derrière la montagne de Parnitha Comm…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Dionysos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Dionysos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Sol -1/1
A vendre maison de ville de 215 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$644,847
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kítsi, Grèce
Villa 3 chambres
Kítsi, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 290 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 290 m2 à Attica. Le rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$1,64M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 270 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$433,806
Laisser une demande
Chalet dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 225 m²
À vendre Maison de plain-pied de 225 m2 en Attique. Vue magnifique sur la montagne, la forêt…
$526,698
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 225 mètres carrés à Athènes. Le rez-de-chaussé…
$586,225
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$304,315
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά

Types de propriétés en Regional Unit of East Attica

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of East Attica, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller