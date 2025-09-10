Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Regional Unit of East Attica, Grèce

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Montrer plus
222 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$468,176
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Kato Souli, Grèce
Chalet 3 chambres
Kato Souli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 93 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salon…
$433,063
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 505 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 505 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$702,264
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 213 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$1,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 483 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 5 étages de 483 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose de 2 entr…
$1,87M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Lavreotiki, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Lavreotiki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 150 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$374,541
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 350 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-s…
$3,63M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$760,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Agia Triada, Grèce
Chalet 5 chambres
Agia Triada, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
La maison individuelle est située à Ipokratios Politia derrière la montagne de Parnitha Comm…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 chambre dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 680 m²
A vendre villa de 680 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la mer, la montagne, la forêt s'…
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 2 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
À vendre Maison de 2 étages de 100 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$526,698
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre Villa de 200 m2 à Athènes. Villa se compose de 4 chambres, salon avec cuisine, 3 WC…
$1,15M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 210 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
$1,54M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$2,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Kropia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Kropia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 400 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-s…
$1,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 300 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Rez-de-c…
$1,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 4 étages de 370 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose de salo…
$1,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Limenas Markopoulou, Grèce
Chalet 3 chambres
Limenas Markopoulou, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 340 m²
Sol 4/1
À vendre Maison de 4 étages de 340 mètres carrés en Attique. Sous-sol se compose de salon av…
$971,466
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Kropia, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Kropia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 445 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 445 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3…
$1,17M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 6 chambres dans Municipality of Lavreotiki, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Lavreotiki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$819,309
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 110 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$760,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 158 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 158 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$316,019
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Lavreotiki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Lavreotiki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-chauss…
$468,176
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 7 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 480 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, sa…
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 6
Nombre de salles de bains 11
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 370 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$14,63M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-…
$614,481
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,17M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 420 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, s…
$1,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 283 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$883,683
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 7 chambres dans Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Maison de ville 7 chambres
Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 567 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette en construction de 567 m2 en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-…
$406,143
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά

Types de propriétés en Regional Unit of East Attica

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of East Attica, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller