Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Regional Unit of East Attica, Grèce

Municipality of Saronikos
178
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
135
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
99
Municipality of Marathonas
96
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 682 m²
Nombre d'étages 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Regional Unit of East Attica

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of East Attica, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller