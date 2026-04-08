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Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
27 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 900 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 1900 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose d'une…
$8,08M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 4
For sale 0-storey house of 300 sq.meters in Athens. There are: a fireplace. The owners will …
$1,15M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 2 étages de 85 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une …
$785,120
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,64M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 213 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$1,56M
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 85 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor c…
$461,835
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Villa 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 682 m²
Nombre d'étages 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose d'une…
Prix ​​sur demande
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol 2/4
A vendre maisonnette de 370 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 2ème étage …
$3,23M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Nombre d'étages 3
For sale maisonette of 275 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor …
$762,028
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 106 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 106 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. A view of t…
$923,670
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey house of 260 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$635,023
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/3
For sale maisonette of 145 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
$1,27M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 483 m²
Sol -1/3
À vendre Maison de 5 étages de 483 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose de 2 entr…
$1,85M
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Villa 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 5
Une oasis luxueuse de tranquillité à Voula Bienvenue dans une villa exquise au cœur de Voul…
$1,91M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol -1/3
For sale 4-storey house of 370 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room …
$1,10M
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 289 m²
For sale maisonette of 289 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. There are: a f…
$946,762
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. Ground floor …
$3,69M
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Maison de ville 3 chambres
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Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Sol 4/6
For sale maisonette of 225 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. 4th floor con…
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 3/4
A vendre maisonnette en construction de 160 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,62M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 450 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey house of 450 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room …
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
For sale under construction maisonette of 192 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
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Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 490 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa of 490 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, o…
$1,44M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 304 m²
Nombre d'étages 3
For sale 3-storey house of 304 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 living room…
$1,21M
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Types de propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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