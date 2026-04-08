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Maisons Piscine à vendre en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
41 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Sol -1/2
For sale 4-storey villa of 600 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of 2 bedrooms, on…
$8,66M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 426 m²
Sol -1/3
For sale maisonette of 426 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$1,53M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 245 m²
Sol -2/1
A vendre en construction Maison de 4 étages de 245 mètres carrés en Attique. Sous-sol se com…
$923,670
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol -1/1
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,29M
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Villa 8 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 900 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 1900 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose d'une…
$8,08M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 4
For sale 0-storey house of 300 sq.meters in Athens. There are: a fireplace. The owners will …
$1,15M
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Nils OttNils Ott
Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Voula Sud Zone Nea Kalymnos, en construction maisonette 215 m2 3 niveaux (sol sous-sol et 1e…
$1,45M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Vari au sud de la région d'Athènes Miladeza, maisonnette indépendante de 207 m2 sur un terra…
$559,375
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Sol 2/3
Vente maisonnette de 320 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage se …
$3,46M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$2,29M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 213 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$1,56M
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Villa 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 682 m²
Nombre d'étages 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey villa of 500 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, on…
$3,23M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 245 m²
For sale villa of 245 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
$2,54M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
Sol -1/1
For sale under construction maisonette of 146 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$1,39M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$1,85M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 4/5
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$2,66M
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 3/4
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,56M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 440 m²
Sol -1/1
A vendre en construction Villa de 3 étages de 440 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se …
$4,73M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 325 m²
Sol 3/4
A vendre en construction maisonnette de 325 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$3,98M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 187 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 187 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$2,10M
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Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Nombre d'étages 3
For sale maisonette of 275 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor …
$762,028
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Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/1
For sale maisonette of 207 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement…
$635,023
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Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 6
Nombre de salles de bains 11
Surface 370 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey villa of 370 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room wit…
$14,43M
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 184 m²
Voula au sud d'Athènes Nea Kalymnos zone: en construction maisonette 184 m2 3ème-4ème étage,…
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Villa 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 5
Une oasis luxueuse de tranquillité à Voula Bienvenue dans une villa exquise au cœur de Voul…
$1,91M
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Villa 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 199 m²
For sale villa of 199 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
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Types de propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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