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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
35 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 1/2
For sale 2-storey villa of 160 sq.meters in Athens. 1st floor consists of living room with k…
$1,15M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 91 m²
Sol 2/3
A vendre en construction maisonnette de 91 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nivea…
$762,028
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Maison de ville 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Sol -1/3
For sale maisonette of 350 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$3,58M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,64M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Sol 2/3
Vente maisonnette de 320 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage se …
$3,46M
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$2,29M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 213 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$1,56M
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 85 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor c…
$461,835
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Villa 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 125 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$854,395
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Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 682 m²
Nombre d'étages 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose d'une…
Prix ​​sur demande
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Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey villa of 500 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, on…
$3,23M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol 2/4
A vendre maisonnette de 370 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 2ème étage …
$3,23M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$1,85M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 4/5
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$2,66M
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 3/4
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,56M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 325 m²
Sol 3/4
A vendre en construction maisonnette de 325 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$3,98M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Nombre d'étages 3
For sale maisonette of 275 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor …
$762,028
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 106 m²
Sol 3/4
For sale maisonette of 106 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. A view of t…
$923,670
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Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/1
For sale maisonette of 207 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement…
$635,023
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/3
For sale maisonette of 145 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
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Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 6
Nombre de salles de bains 11
Surface 370 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey villa of 370 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room wit…
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 483 m²
Sol -1/3
À vendre Maison de 5 étages de 483 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose de 2 entr…
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Villa 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 5
Une oasis luxueuse de tranquillité à Voula Bienvenue dans une villa exquise au cœur de Voul…
$1,91M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol -1/3
For sale 4-storey house of 370 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room …
$1,10M
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Villa 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 199 m²
For sale villa of 199 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
$1,89M
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 289 m²
For sale maisonette of 289 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. There are: a f…
$946,762
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Types de propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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