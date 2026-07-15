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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Southern Corfu, Grèce

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
2 propriétés total trouvé
Chalet dans Argirades, Grèce
Chalet
Argirades, Grèce
Surface 200 m²
A vendre, un chalet composé de trois appartements. Au rez-de-chaussée, il y a deux apparteme…
$472,283
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Villa dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Villa
Pendáti;Pentáti, Grèce
Surface 290 m²
A vendre villa de 290 mètres carrés sur l'île de Corfou. Extras inclus avec la propriété: pl…
$732,039
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Types de propriétés en Municipality of Southern Corfu

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Southern Corfu, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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