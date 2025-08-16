Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Épire, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
36 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Plataria, Grèce
Villa 4 chambres
Plataria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 340 mètres carrés à Epirus. Le premier étage…
$757,420
Maison de ville 3 chambres dans Lingiades, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Lingiades, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol 3/1
A vendre maisonnette de 230 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 3 niveaux. Sous-sol se…
$325,877
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe de 300 m2 sur une colline avec vue sur la mer à Sivota, Thesprotia.Cette impre…
$2,33M
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le premier étage se compose de 3 c…
$2,70M
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 435 m²
Nombre d'étages 2
Disponible à la vente Villa luxueuse de 465 m2 à Pedini Ioannina. La maison est construite s…
$914,744
Villa 1 chambre dans Syvota, Grèce
Villa 1 chambre
Syvota, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 390 m²
Sol 1/2
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Les fenêtres offrent une vue sur l…
$1,75M
Chalet 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Chalet 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 333 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 333 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$1,01M
Chalet 4 chambres dans Neochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Neochori, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison ancienne de 2 étages de 80 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compos…
$148,646
Villa 1 chambre dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 1 chambre
Ville de Ioannina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 435 m²
Sol 1/2
Disponible à la vente villa de luxe 465 m2 à Pedini Janina. La villa se compose de trois niv…
$932,209
Villa 5 chambres dans Agios Thomas, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Thomas, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 370 mètres carrés à Epirus. Semi-sous-sol se compose de salon …
$1,22M
Maison de ville 3 chambres dans Lingiades, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Lingiades, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol -2/2
A vendre maison de ville de 230 m2 à Epirus. La maison de ville est située sur 3 niveaux. Le…
$332,099
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 333 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 333 mètres carrés à Epirus. Le premier étage s…
$1,03M
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,65M
Chalet 3 chambres dans Filiates, Grèce
Chalet 3 chambres
Filiates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$1,37M
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a un niveau. Les proprié…
$468,806
Villa 1 chambre dans Syvota, Grèce
Villa 1 chambre
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Il y a: une cheminée. Suppléments …
$1,72M
Duplex 3 chambres dans Karies, Grèce
Duplex 3 chambres
Karies, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone verdoyante et calme de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), une maison lumineu…
$128,179
Maison 3 chambres dans Kipoi, Grèce
Maison 3 chambres
Kipoi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle A vendre, étage: Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), à Timfi - Kipoi. La m…
$139,831
Maison de ville 3 chambres dans Kastritsa, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kastritsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$320,160
Villa 5 chambres dans Agios Thomas, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Thomas, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 370 m2 à Epirus. Le rez-de-chaussée se compose d'un salon avec…
$1,25M
Chalet 4 chambres dans Plataria, Grèce
Chalet 4 chambres
Plataria, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 340 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$743,229
Chalet dans Ano Pedina, Grèce
Chalet
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$537,412
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$233,052
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$228,686
Maison 4 chambres dans Zaravina, Grèce
Maison 4 chambres
Zaravina, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre, étage : Rez-de-chaussée, dans la région : Delvinaki - Lac. La …
$134,005
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Le premier étage se compose d'une …
$407,841
Villa 3 chambres dans Filiates, Grèce
Villa 3 chambres
Filiates, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le rez-de-chaussée se compose d'u…
$1,39M
Villa 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Villa 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 280 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$547,673
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 488 m²
Nombre d'étages 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
