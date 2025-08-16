Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Épire
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Épire, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
2 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe de 300 m2 sur une colline avec vue sur la mer à Sivota, Thesprotia.Cette impre…
$2,33M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Épire

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Épire, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller