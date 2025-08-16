Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Épire
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Épire, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
2 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 488 m²
Nombre d'étages 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Épire

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Épire, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller