  2. Grèce
  3. Grèce-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Grèce-Centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
88 propriétés total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$503,290
Maison de ville 3 chambres dans Chrisso, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Chrisso, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 151 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 2 niveaux. Rez…
$298,462
Chalet 11 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Chalet 11 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 11
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 460 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$760,786
Sky ApartmentsSky Apartments
Chalet 3 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$321,394
Chalet 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Chalet 5 chambres
Aliveri, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$614,481
Villa 8 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$2,52M
TekceTekce
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Chalet 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Maison de ville 1 chambre dans Delphi Municipality, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 0 m2 en Arachova. La maisonnette a un niveau. Une vue magnifique sur…
$3,80M
VernaVerna
Chalet 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$456,472
Chalet 4 chambres dans Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$409,654
Villa 4 chambres dans Ellinika, Grèce
Villa 4 chambres
Ellinika, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 250 m2 sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose de 2 chamb…
$994,875
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$503,290
Villa 4 chambres dans Theologos, Grèce
Villa 4 chambres
Theologos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 420 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
Prix ​​sur demande
Chalet 2 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 89 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$321,871
Chalet 4 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 4 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 316 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$433,063
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Chalet dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
La propriété se compose de deux appartements avec de nombreuses possibilités de décoration i…
$362,837
Maison de ville 4 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 195 m²
Sol 1/1
A vendre maisonnette en construction de 195 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette…
$311,027
Maison de ville 2 chambres dans Kamena Vourla Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kamena Vourla Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 111 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$436,574
Chalet 3 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le sous-sol se compo…
$298,462
Chalet 4 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de plain-pied de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la mer, la mo…
$585,220
Villa 4 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Nombre d'étages 2
For sale 3-storey villa of 480 sq.meters in central Greece. Ground floor consists of 2 store…
$1,74M
Maison de ville 4 chambres dans Kymi, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kymi, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$222,384
Chalet 4 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$427,211
Maison de ville 3 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 6è…
$526,698
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 430 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Chalet 3 chambres dans Nerotrivia, Grèce
Chalet 3 chambres
Nerotrivia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
