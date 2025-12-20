Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Grèce-Centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
269 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Ano Vathia, Grèce
Villa 3 chambres
Ano Vathia, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 190 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$375,184
Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$503,290
Villa 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 430 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premi…
$703,470
Maison de ville 3 chambres dans Chrisso, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Chrisso, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 151 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 2 niveaux. Rez…
$298,462
Villa 3 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol -1/2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 100 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$164,143
Villa 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Sol -1/4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 420 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$1,47M
Chalet 11 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Chalet 11 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 11
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 460 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$760,786
Villa 3 chambres dans Panórama, Grèce
Villa 3 chambres
Panórama, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 120 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$260,286
Maison de ville 4 chambres dans Kymi, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kymi, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 196 mètres carrés sur l'île d'Evia. La maison d…
$222,765
Chalet 3 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$321,394
Chalet 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Chalet 5 chambres
Aliveri, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$614,481
Villa 3 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 260 mètres carrés dans le centre de la Grèce. …
$545,189
Villa 8 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$2,52M
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Chalet 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Maison de ville 3 chambres dans Chrisso, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Chrisso, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre de 151 m2 en Grèce centrale. La maison de ville est située sur 2 ni…
$298,975
Villa 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 100 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le gîte se compose de 2…
$185,092
Villa 1 chambre dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 143 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$357,597
Maison de ville 4 chambres dans Kalybia Libadiou, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalybia Libadiou, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 175 mètres carrés en Arachova. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous…
$222,384
Chalet 4 chambres dans Loutra Ypatis, Grèce
Chalet 4 chambres
Loutra Ypatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 365 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 365 m2 dans le centre de la Grèce. Il y a: une cheminée. Le…
$419,018
Villa 1 chambre dans Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
Nous vous proposons à la vente un magnifique chalet en bois, d'une superficie de 420 mètres …
$3,52M
Maison de ville 1 chambre dans Delphi Municipality, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 0 m2 en Arachova. La maisonnette a un niveau. Une vue magnifique sur…
$3,80M
Chalet 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$456,472
Villa 2 chambres dans Magoula, Grèce
Villa 2 chambres
Magoula, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 110 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le cha…
$185,092
Chalet 4 chambres dans Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$409,654
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$163,862
Villa 4 chambres dans Ellinika, Grèce
Villa 4 chambres
Ellinika, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 250 m2 sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose de 2 chamb…
$994,875
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$503,290
Chalet 1 chambre dans Municipality of Tanagra, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 74 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose d'un…
$138,234
Villa 4 chambres dans Theologos, Grèce
Villa 4 chambres
Theologos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 420 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
Prix ​​sur demande
Types de propriétés en Grèce-Centrale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Grèce-Centrale, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
