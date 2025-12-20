Mountain View Maisons à vendre en Grèce-Centrale, Grèce

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
76 propriétés total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$503,290
Maison de ville 3 chambres dans Chrisso, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Chrisso, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 151 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 2 niveaux. Rez…
$298,462
Chalet 11 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Chalet 11 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 11
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 460 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$760,786
Chalet 3 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$321,394
Chalet 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Chalet 5 chambres
Aliveri, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$614,481
Chalet 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Maison de ville 4 chambres dans Kalybia Libadiou, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalybia Libadiou, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 175 mètres carrés en Arachova. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous…
$222,384
Chalet 4 chambres dans Loutra Ypatis, Grèce
Chalet 4 chambres
Loutra Ypatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 365 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 365 m2 dans le centre de la Grèce. Il y a: une cheminée. Le…
$419,018
Maison de ville 1 chambre dans Delphi Municipality, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 0 m2 en Arachova. La maisonnette a un niveau. Une vue magnifique sur…
$3,80M
Chalet 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 280 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$456,472
Chalet 4 chambres dans Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$409,654
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$503,290
Chalet 1 chambre dans Municipality of Tanagra, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 74 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose d'un…
$138,234
Villa 4 chambres dans Theologos, Grèce
Villa 4 chambres
Theologos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 420 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
Prix ​​sur demande
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Chalet 4 chambres dans Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 402 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 402 mètres carrés à Arachova. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$1,40M
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Chalet dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
La propriété se compose de deux appartements avec de nombreuses possibilités de décoration i…
$362,837
Chalet 3 chambres dans Ano Vathia, Grèce
Chalet 3 chambres
Ano Vathia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 190 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$374,541
Chalet 3 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le sous-sol se compo…
$298,462
Chalet 4 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de plain-pied de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la mer, la mo…
$585,220
Maison de ville 4 chambres dans Kymi, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kymi, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$222,384
Chalet 4 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$427,211
Maison de ville 2 chambres dans Dorida Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Dorida Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 100 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Le sou…
$169,714
Maison de ville 5 chambres dans Kamena Vourla Municipality, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Kamena Vourla Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$292,610
Chalet 4 chambres dans Manikia, Grèce
Chalet 4 chambres
Manikia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 210 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$468,176
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 580 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$643,742
Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 133 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 4è…
$357,105
Villa 6 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$2,11M
Villa 3 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 190 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$526,698
