Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Grèce-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Grèce-Centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Maison dans Nea Styra, Grèce
Maison
Nea Styra, Grèce
Surface 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Grèce-Centrale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Grèce-Centrale, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller