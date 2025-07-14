  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Charnali
  4. Village de chalets Diamond Star Group

Village de chalets Diamond Star Group

Charnali, Géorgie
depuis
$159,000
depuis
$878/m²
;
20
Laisser une demande
ID: 24934
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Région
    Municipalité de Khelvatchaouri
  • Village
    Charnali

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Akhalsopeli est la banlieue la plus proche de Batumi, à 7 minutes en voiture de la ville.
La maison est construite sur terrain plat.
En 3 minutes en voiture de la plage la plus propre à Adjara.
Microclimat unique grâce à l'eucalyptus et aux agrumes.
Zone protégée fermée sous surveillance vidéo, avec accès aux caméras en ligne pour tous les résidents.
Votre place de parking est sous surveillance.
Piscine et terrain de sport sur le territoire.
Mon propre patio.
Pas de bruit urbain ou de embouteillage.

Lot P036OV

Localisation sur la carte

Charnali, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Sunny Cottage
Batoumi, Géorgie
depuis
$50,000
Village de chalets Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Maison de ville HOME
Batoumi, Géorgie
depuis
$230,319
Village de chalets Cottage village Lisi
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Village de chalets Sunny Village
Batoumi, Géorgie
depuis
$144,000
Vous regardez
Village de chalets Diamond Star Group
Charnali, Géorgie
depuis
$159,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Maison de ville Polo Villas Avenue
Maison de ville Polo Villas Avenue
Maison de ville Polo Villas Avenue
Maison de ville Polo Villas Avenue
Maison de ville Polo Villas Avenue
Afficher tout Maison de ville Polo Villas Avenue
Maison de ville Polo Villas Avenue
Batoumi, Géorgie
depuis
$290,000
Nombre d'étages 2
À vendre : maison mitoyenne de deux étages à Batoumi, dans le complexe Polo Avenue, d'une surface de 167 m². Au rez-de-chaussée : un salon spacieux, une cuisine, une salle de bain et un débarras. À l'étage : 3 chambres, 2 salles de bain et un débarras. La propriété dispose d'un jardin a…
Développeur
Polo Villas Batumi
Laisser une demande
Maison de ville Home
Maison de ville Home
Maison de ville Home
Maison de ville Home
Maison de ville Home
Afficher tout Maison de ville Home
Maison de ville Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$218,583
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 147 m²
1 objet immobilier 1
Complexe de maisons de ville avec vue panoramique sur la mer et les montagnes? gonioL'objet est loué au 4ème trimestre de 2024?Infrastructures extérieures:La zone verte? Fortification de Gonio-Apsaros? SupermarchéInfrastructure interne:?️stationnement?‍sécurité et surveillance vidéoaire de j…
Agence
Property of Georgia
Laisser une demande
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Afficher tout Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batoumi, Géorgie
depuis
$220,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Vente de maisons à Batumi - Sunny Cottage.Villas 3 pièces dans la zone de l'aéroport.Disponible en cadre vert ou « clé en main » avec finition de haute qualité.Une cour confortable, piscine.Technologie de construction monolithique.Parking au sol.Spacieuses villas confortables avec une dispos…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications