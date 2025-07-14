Village de chalets Diamond Star Group

Akhalsopeli est la banlieue la plus proche de Batumi, à 7 minutes en voiture de la ville.
La maison est construite sur terrain plat.
En 3 minutes en voiture de la plage la plus propre à Adjara.
Microclimat unique grâce à l'eucalyptus et aux agrumes.
Zone protégée fermée sous surveillance vidéo, avec accès aux caméras en ligne pour tous les résidents.
Votre place de parking est sous surveillance.
Piscine et terrain de sport sur le territoire.
Mon propre patio.
Pas de bruit urbain ou de embouteillage.
Lot P036OV