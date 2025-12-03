  1. Realting.com
Maisons neuves en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

Village de chalets ZhK IPG Villas Lot P031OE
Village de chalets ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Géorgie
depuis
$199,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Batumi Belvedere Villas est situé sur un terrain de 1,05 hectares dans le quartier d'Ortabatumi, à 9,5 km à l'est du centre de Batumi, à 5 km de la plage. Le site est situé entre la rivière Korilystskali et un ruisseau de montagne avec une eau cristalline, qui offre une vue inoubliable sur l…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Village de chalets Diamond Star Group
Village de chalets Diamond Star Group
Charnali, Géorgie
depuis
$159,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
akhalsopeli La banlieue la plus proche de Battumi, 7 minutes en voiture de la ville. La maison est construite sur un soulagement uniforme. Une conduite à 3 minutes la plage la plus propre d'Ajaria. Un microclimat unique grâce aux eucalyptus et aux agrumes à l'extérieur de la fenêtre. Territo…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Village de chalets ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Village de chalets ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Géorgie
depuis
$259,875
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Le projet RAVILLAS est un complexe unique de maisons de ville haut de gamme et de luxe. Le complexe est situé dans un coin pittoresque de Salibauri, à flanc de montagne avec une vue imprenable sur la mer Noire et les montagnes. Avantages du complexe : -propre puits artésien -maison intellig…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Village de chalets Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistrict, 9.5 km east of the center of Batumi. The plot is located between the Korolistskali River and a mountain stream with crystal clear water, offering an unforgettable view of the mountainous terrain …
Agence
Property of Georgia
Laisser une demande
Village de chalets Seashell Cottage
Village de chalets Seashell Cottage
Sarpi, Géorgie
depuis
$105,300
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Le complexe SeaShell est situé sur les hauteurs et chaque cottage offre une vue panoramique sur la mer. Commencez votre journée en admirant la surface de l'eau reposante ou les vagues dynamiques, profitez de la communion avec la famille et les amis en dînant sur la terrasse ou dans le salon …
Développeur
Seashell
Laisser une demande
