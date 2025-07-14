  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Village de chalets Cottage village Lisi

Village de chalets Cottage village Lisi

Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
14
ID: 33110
Dernière actualisation: 26/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Un nouveau quartier de banlieue exclusif, créé pour ceux qui cherchent une vie tranquille et de qualité loin du bruit de la ville, sans perdre l'accès aux infrastructures modernes. Le projet est situé dans un quartier écologique de Tbilissi, près du lac Lisi, et offre un format unique de « communauté pour sa propre ». Le concept de projet repose sur la création d'un établissement résidentiel moderne qui combine parfaitement l'intimité d'un domaine privé avec le plus haut niveau de service et les commodités d'un complexe résidentiel haut de gamme. Sur une superficie totale de 7 000 m2, il y a 70 terrains destinés à la construction individuelle et à la formation d'un aspect architectural unifié du quartier. Un avantage particulier est une offre exclusive pour les acheteurs: lors de l'achat d'un terrain, vous recevez un projet d'architecture professionnel prêt à l'emploi comme cadeau, avec des options de maison allant de 180 à 258 m2 disponibles au choix.

Options de projet architectural :

  • Villa de 3 chambres, surface : 180 m2

  • Villa de 4 chambres, surface : 257 m2

  • Villa de 4 chambres, surface : 258 m2

  • Villa de 6 chambres, surface : 236 m2

Le projet est conçu de telle manière que tout ce qui est nécessaire pour un mode de vie actif et une relaxation de qualité reste toujours à portée de main. L'infrastructure sportive comprend un court de tennis professionnel, des terrains polyvalents pour le football et le basket-ball, une salle de sport extérieure moderne et un réseau de pistes cyclables panoramiques. Pour un passe-temps calme, un cinéma extérieur, un pavillon de détente confortable et un paysage esthétique sont fournis, tandis qu'une aire de jeux sûre et moderne a été créée pour les enfants. Une attention particulière est accordée au confort quotidien : des fontaines à boire sont installées dans tout le territoire paysager et des itinéraires piétonniers bien pensés sont aménagés, unissant l'ensemble de l'espace en un seul environnement harmonieux.

Infrastructure

  • Cour Padel

  • Pistes cyclables

  • Terrain de football

  • Aire de jeux pour enfants

  • Cinéma extérieur

  • Cour de basketball

  • Aménagement paysager décoratif

  • Espace détente avec pavillon

  • Espace de formation

  • Station de recharge pour véhicules électriques

L'emplacement du projet allie écologie exceptionnelle et avantage stratégique : le quartier de Lisi est célèbre pour son microclimat unique et l'absence totale de smog urbain, fournissant aux résidents de l'air pur et un environnement sain. À quelques minutes seulement du lac Lisi, le centre d'attraction principal pour les amateurs de joggings du matin, de promenades et de loisirs familiaux de qualité dans la nature. Outre le confort naturel, ce territoire possède un fort potentiel d'investissement, car le district se développe activement, ce qui garantit une croissance stable de la valeur immobilière dans les années à venir.

Tbilissi, Géorgie
