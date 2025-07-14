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Geo Estate

Géorgie, Tbilissi
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Année de création de l'entreprise
2018
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www.geo-estate.com/
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À propos de l'agence

Geo Estate est une agence internationale d'investissement immobilier qui aide les clients à découvrir et accéder aux marchés mondiaux à fort potentiel. Depuis 2018, nous offrons des services mondiaux d'investissement immobilier et de migration, axés sur des régions en croissance comme la Géorgie (Tbilissi & Batumi), les EAU, Bali et Phuket. Nous voulons rendre les investissements immobiliers à l'étranger plus transparents, accessibles et rentables pour les investisseurs internationaux. Que vous exploriez simplement l'immobilier mondial ou que vous gériez déjà un portefeuille immobilier diversifié, Geo Estate est ici pour vous guider dans chaque étape de votre voyage d'investissement international.

Prestations de service

• International Real Estate Investment & Migration Solutions – Géorgie, Émirats arabes unis, Thaïlande, Bali et au-delà.

• Soutien global et assistance juridique

• Création de projets d'investissement et de stratégies d'investissement adaptés

• Services d'investissement à cycle complet (achat, location, revente)

• Conception et rénovation clé en main

• Conseil juridique et fiscal

• Visites d'investissement et transferts

• Admission dans les universités internationales

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260.0
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