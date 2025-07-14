À propos de l'agence

Geo Estate est une agence internationale d'investissement immobilier qui aide les clients à découvrir et accéder aux marchés mondiaux à fort potentiel. Depuis 2018, nous offrons des services mondiaux d'investissement immobilier et de migration, axés sur des régions en croissance comme la Géorgie (Tbilissi & Batumi), les EAU, Bali et Phuket. Nous voulons rendre les investissements immobiliers à l'étranger plus transparents, accessibles et rentables pour les investisseurs internationaux. Que vous exploriez simplement l'immobilier mondial ou que vous gériez déjà un portefeuille immobilier diversifié, Geo Estate est ici pour vous guider dans chaque étape de votre voyage d'investissement international.