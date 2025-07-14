Complexe résidentiel GWG KRTSANISI V TBILISI

Appartements dans le nouveau complexe premium GWG KRTSANISI à Tbilissi

Nous proposons des appartements du développeur dans le nouveau complexe résidentiel familial GWG Krtsanisi, situé dans le quartier historique vert de Krtsanisi - près de Old Tbilissi, le quartier diplomatique et les principaux itinéraires de transport de la ville.

GWG Krtsanisi convient à la fois pour sa propre vie et son déménagement en Géorgie, et pour des investissements à long terme dans l'immobilier à Tbilissi.

Coût et conditions d'achat

• appartements - de 40 m2;

• Coût de départ – à partir de 68 400 $ avec un paiement unique;

• le prix à un paiement unique - à partir de 1 620 $ le m2;

• le prix lors de l'achat par versements - à partir de 1 800 $ par m2;

• Contribution initiale – à partir de 20%;

• versements sans intérêt du promoteur jusqu'à la fin de la construction;

• livraison prévue du complexe - 31 décembre 2028;

• enregistrement à distance de la transaction;

• L'achat est disponible pour les ressortissants étrangers.

Les prix dépendent du bâtiment, du plancher, de la surface, de la vue depuis les fenêtres et du calendrier de paiement choisi. Vérifiez la disponibilité réelle et les offres spéciales le jour de l'application.

À propos de GWG KRTSANISI

GWG Krtsanisi est un quartier résidentiel moderne haut de gamme, conçu pour une vie familiale décontractée dans la partie verte de Tbilissi.

Le complexe comprend quatre bâtiments de 11 étages A, B, C et D. Au total, le projet prévoit 290 appartements de différentes configurations.

Une infrastructure interne complète sera créée sur le territoire du complexe:

Environ 3 500 m2 de territoire récréatif paysager;

• Un jardin clos;

• la conception du paysage;

• chemins de randonnée et zones de loisirs;

• maternelle sur le territoire;

• les terrains pour enfants et sportifs;

• magasins, cafés et locaux commerciaux;

• Les espaces de travail et de bureau;

• coworking;

• Parking souterrain à deux niveaux;

• les bornes de recharge des véhicules électriques;

• une zone séparée pour les animaux de compagnie;

• sécurité 24 heures sur 24;

• surveillance vidéo et contrôle d'accès;

• Société de gestion professionnelle.

Le projet offre des ascenseurs KONE silencieux, des systèmes modernes de sécurité incendie, des fenêtres à double vitrage écoénergétique, de la chaleur de haute qualité, du son et de l'étanchéité.

Appartements

En vente sont des appartements de différentes zones et plans:

• appartements de 40-60 m2

• appartements familiaux de 68-85 m2;

appartements spacieux d'une superficie de 97-128 m2.

Chaque appartement comprend:

• plafonds d'une hauteur de 3 mètres;

• balcon spacieux;

• Grandes fenêtres économes en énergie;

• Lieu d'installation de la climatisation;

• Distribution électrique;

• approvisionnement en eau et chauffage;

• Détecteurs de gaz et d'incendie;

• porte d'entrée résistante au feu;

• vue sur la ville, les montagnes, le territoire verdoyant ou la cour.

Les appartements sont transférés dans l'état de Green Frame - avec l'ingénierie principale et les travaux préparatoires effectués. L'acheteur est laissé pour choisir la conception et effectuer une finition propre.

Quartier de KRCANISI

Krtsanisi est l'une des zones les plus vertes et les plus paisibles de Tbilissi. Il y a des missions diplomatiques, des résidences privées, des complexes résidentiels modernes et des zones récréatives.

Le principal avantage de la zone est la combinaison de la proximité du centre-ville et un environnement de vie plus paisible.

À proximité:

• Vieux Tbilissi;

• le remblai de la rivière Kura;

• écoles et jardins d'enfants;

• Les établissements d'enseignement privés;

• supermarchés et magasins;

• les centres de santé;

• complexes sportifs;

• Restaurants et cafés;

• Bureaux gouvernementaux et ambassades.

Le vieux Tbilissi peut être atteint en environ 10 minutes en voiture dans des conditions de circulation normales. L'aéroport international de Tbilissi est à environ 25-30 minutes.

Pourquoi le projet est adapté à l'investissement

GWG Krtsanisi est à un stade précoce de la construction, de sorte que l'acheteur peut fixer la valeur de l'appartement avant que le projet soit terminé.

Le potentiel de l'installation est soutenu par :

un nombre limité de complexes familiaux modernes dans la région;

• Emplacement vert et paisible près du centre;

la demande d'appartements de qualité de la part des familles, des étrangers et des locataires de longue durée;

• les infrastructures modernes du projet;

• Possibilité d'achat par versements;

• la possibilité de louer ultérieurement l'appartement;

• Société de gestion professionnelle;

• Croissance potentielle des coûts à mesure que le complexe est construit et mis en service.

Le rendement de location à long terme estimé d'un appartement qualitativement rénové à Tbilissi peut être d'environ 5 à 7 % par an avant impôt et en tenant compte des coûts spécifiques de réparation, de gestion et d'occupation.

La rentabilité et la croissance de la valeur ne sont pas garanties et dépendent de l'appartement sélectionné, du prix d'achat, de la qualité de finition et de la situation du marché au moment de la livraison de l'objet.

Développeur GWG

GWG Development est une société de développement géorgienne qui met en œuvre des projets résidentiels à Tbilissi et Batumi.

Dans le portefeuille de l'entreprise:

GWG Batumi – complexe multifonctionnel à Batumi;

GWG Krtsanisi est un nouveau quartier résidentiel familial à Tbilissi.

L'entreprise réalise un cycle complet de travaux : de la conception et de la construction à la poursuite de l'entretien et de la gestion immobilière.

Comment se passe l'achat

Déterminer l'objet de l'achat et du budget. Nous sélectionnons le bâtiment, le plancher et la disposition. Vérifiez le coût actuel et le calendrier de paiement. Réservez l'appartement sélectionné. Nous effectuons la vérification juridique de l'objet et du contrat. Nous signons le contrat en personne ou à distance. L'acheteur effectue un paiement initial. Le solde est versé selon un calendrier convenu.

CONFÉRENCE INVESTIE CAFE

INVEST CAFE - Relocation and Investment Club fournit un soutien complet pour l'achat de biens immobiliers en Géorgie.

Nous allons aider.

• Trouvez l'appartement le plus liquide;

• comparer les plans, les planchers et les vues;

• vérifier les documents du développeur et du projet;

• Organiser un examen juridique indépendant du contrat;

• effectuer une transaction à distance;

• Ouvrir un compte et organiser le transfert de fonds;

• enregistrer les droits de l'acheteur;

• Réparation et ameublement;

• Préparer l'appartement à louer;

• sélectionner une société de gestion;

• Calculer le rendement réel en tenant compte de tous les coûts.

Écrire ou appeler - nous fournirons la liste de prix actuelle GWG Krtsanisi, les plans disponibles, les horaires de versements et le calcul de placement personnel.

Vita Livshitz

INVEST CAFE - Club de réinstallation et d'investissement

WhatsApp :

Courriel :