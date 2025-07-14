Apart hôtel Novotel

Frais initiaux à partir de 50% dans le studio. Installation à 18mes. Contribution initiale 30% pour appartements à partir de 50m2. Installation à 18 mois. 70 \ 30 - 70% PV. 30% est payé pour le loyer pendant 3 ans. (Vérifiez avec le directeur).

Photos complexes \ NovotelLokation à 7 km de Batumi ( vers Mahinjauri )20m de la merMarque Novotel 4*Début de la construction du bloc A: fin janvier 2022Le 7 septembre, 2022 : 6 étages construitsFin de la construction du bloc A : décembre 2023Mise en service du bloc A juin 2024Mise en service du bloc B juin 2025Installation :dans le bloc A à 18mesdans le bloc B à 24mesChambres et appartements d'hôtel2 bâtiments A et B13 étagesSuperficie de 33,3 m2 à 159,8 m2Bloc A ne vend des appartements que sur une base clé en main.Block B vend des appartements dans un cadre blanc ou sur une base clé en main.Dans le bloc B, le client devra acheter des réparations au promoteur six mois avant la fin du projet. Coût de réparation clé en main 800 $ par m2Compréhensif dans la préparation de Batumi. Vous pouvez être aidé par la vision UNIVERSELLE de la mer et de la mer.LOCATION DE TOUS DANS 20 MINUTES DE LA GUERRE DU BATUM BOTHINESTRIC GARDEN ET DU SENS "MYSEL Vert", PARC NATIONAL MTIRAL. CENTER BATUMI DE TOUS DANS LES 10 MINUTES DE L'EZD.Pour votre commande, nous serons consultés sur l'INFRASTRUCTURE DE DIEU - RESEPHNE, BASSIN Panoramique, SPA, RESTAURANT ET SUD CES FLYING.Vous pouvez utiliser l'invalide pour la première fois, et aussi recevoir le REVENU PASSIF, qui dans la moitié restera 12% dans l'année.INFRASTRUCTURE:réceptionrestaurantbar panoramique sur le toitplage privée et chaises longues. Portes intelligentes pour une transition sûre vers la plage.piscine sur le toitSpafitnessmagasinstationnement souterrainterritoire avec jardinpour les enfants: aire de jeux, centre pour enfants, piscine lagushatnik.Marque européenne - Hôtels NOVOTELRevenu locatif prévu jusqu'à 12 % par anProgramme de fidélité dans les hôtels du monde entier.Le Code criminel prend une commission de 40%, le propriétaire 60%.40% comprend1. Paiement du service 0,90 $ par m2 (ce qui comprend le paiement de l'électricité consommée par le bâtiment, les caméras, les ascenseurs, la sécurité, etc.) ... )2. Nettoyage des appartements3. Serviettes propres + literie.4. Shampoos, lotions de savon, etc...5. Publicité et accueil des visiteurs6. Assurance (si quelque chose casse, l'entreprise s'engage à le réparer).7. Réception8. Services publicsLes services publics sont payés par le Royaume-Uni.Les taxes sont payées par le propriétaire.Les chambres auront une cuisine.Restriction du propriétaire : jusqu'à 3 semaines par an dans les deux blocs.Options de paiement dans le bloc A:Paiement dans le bloc B:30% de PV.versement pour 24 mois.Le paiement avec cryptomonnaie est possible.Le processus de construction est financé par une banque leader en GéorgieBloc Un calendrier de construction:02.2023 extrémité construction du cadre06.2023 Achèvement du projet02.2024 achèvement de la réparation \ séparation06.2024 ouverture du bloc A06.2025 ouverture du bloc B