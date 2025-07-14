Quartier résidentiel Waterfront Tbilisi

🌊 PROJET GRAND DE WATTERFRONT AU TBILISI , NOUVELLE VILLE AU PEKI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km de remblai • territoire de 590 hectares

L'échelle qui change la façon dont nous pensons à la vie à Tbilissi.

Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel - c'est un nouveau format d'une ville près de l'eau avec sa propre infrastructure, un parc naturel et une atmosphère de station balnéaire.

Début des ventes: janvier 2026

🏙Ce qui se passera dans le projet

• appartements

• villas et maisons de ville

• 450 chambres d'hôtel

Restaurants, shopping, spa et bien-être

• Écoles, cliniques, installations sportives

• zones piétonnes, promenade, activités nautiques

Un écosystème complet pour la vie, les loisirs et l'investissement.

🏢 Appartements (livraison : juin 2029)

Rénové, pas de mobilier.

💰 Prix

1 chambre - à partir de $115,000

2 chambres - à partir de $175,000

3 chambres - à partir de $260,000

📊 Plan de paiement

10% / 10% / 10% / 60% sur les clés

Format pour ceux qui apprécient le confort, le style et la perspective de croissance en valeur.

🏡 Maisons de ville (phase 1 : fin 2028)

3 chambres - 215 m2 - 350 000 $

4 chambres (coin) - 277 m2 - 460 000 $

🏰 VILLA (rénové, pas de mobilier)

Petite villa - à partir de $560,000

Villa moyenne - à partir de $790,000

Grande villa - de 1 100 000 dollars

Superficies de 293 à 596 m2

Toutes les chambres avec salles de bains séparées

Jardins privés et accès aux espaces verts

💳Plan de paiement pour les villas et maisons de ville

20% → 10% → 60% dans la transmission

ou

5% → 5% → 10% → 10% → 60% →

Durée des versements - jusqu'à 3,5 ans

🌿 CONCEPTION

Park City près de la rivière:

• Écosystèmes naturels

• Marcher le long de l'eau

• Confidentialité et statut

• L'atmosphère de la station dans la capitale

Ici, l'immobilier n'est pas seulement des mètres carrés.

C'est le mode de vie, le niveau et le capital.

📈 Valeur des investissements

• Un des plus grands projets de développement en Géorgie

• Première ligne de la rivière

• Potentiel de capitalisation élevé

l'absence de formats similaires dans Tbilissi

• Liquidité des appartements et villas

Convient pour:

✔ Investissement

✔ résidence

✔ vie de famille

✔ loyer

📲Ce que vous obtenez quand vous me contactez

• Choisir le meilleur lot pour vos objectifs

• Plans et présentations détaillés

• Calculs financiers et stratégies d'entrée

• Réservation au début des ventes

• Soutien total de la transaction

• Soutien après achat

‼️ De tels projets apparaissent une fois par décennie.

⚡ Les lots les plus forts partent dans les premières semaines de ventes.

📩 Écrivez-moi maintenant pour accéder aux plans, aux prix et aux réservations prioritaires.