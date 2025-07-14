Quartier résidentiel Waterfront Tbilisi

🌊 PROJET GRAND DE WATTERFRONT AU TBILISI , NOUVELLE VILLE AU PEKI
📍 Krtsanisi Rayon • 10 km de remblai • territoire de 590 hectares
L'échelle qui change la façon dont nous pensons à la vie à Tbilissi.
Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel - c'est un nouveau format d'une ville près de l'eau avec sa propre infrastructure, un parc naturel et une atmosphère de station balnéaire.
Début des ventes: janvier 2026
🏙Ce qui se passera dans le projet
• appartements
• villas et maisons de ville
• 450 chambres d'hôtel
Restaurants, shopping, spa et bien-être
• Écoles, cliniques, installations sportives
• zones piétonnes, promenade, activités nautiques
Un écosystème complet pour la vie, les loisirs et l'investissement.
🏢 Appartements (livraison : juin 2029)
Rénové, pas de mobilier.
💰 Prix
1 chambre - à partir de $115,000
2 chambres - à partir de $175,000
3 chambres - à partir de $260,000
📊 Plan de paiement
10% / 10% / 10% / 60% sur les clés
Format pour ceux qui apprécient le confort, le style et la perspective de croissance en valeur.
🏡 Maisons de ville (phase 1 : fin 2028)
3 chambres - 215 m2 - 350 000 $
4 chambres (coin) - 277 m2 - 460 000 $
🏰 VILLA (rénové, pas de mobilier)
Petite villa - à partir de $560,000
Villa moyenne - à partir de $790,000
Grande villa - de 1 100 000 dollars
Superficies de 293 à 596 m2
Toutes les chambres avec salles de bains séparées
Jardins privés et accès aux espaces verts
💳Plan de paiement pour les villas et maisons de ville
20% → 10% → 60% dans la transmission
ou
5% → 5% → 10% → 10% → 60% →
Durée des versements - jusqu'à 3,5 ans
🌿 CONCEPTION
Park City près de la rivière:
• Écosystèmes naturels
• Marcher le long de l'eau
• Confidentialité et statut
• L'atmosphère de la station dans la capitale
Ici, l'immobilier n'est pas seulement des mètres carrés.
C'est le mode de vie, le niveau et le capital.
📈 Valeur des investissements
• Un des plus grands projets de développement en Géorgie
• Première ligne de la rivière
• Potentiel de capitalisation élevé
l'absence de formats similaires dans Tbilissi
• Liquidité des appartements et villas
Convient pour:
✔ Investissement
✔ résidence
✔ vie de famille
✔ loyer
📲Ce que vous obtenez quand vous me contactez
• Choisir le meilleur lot pour vos objectifs
• Plans et présentations détaillés
• Calculs financiers et stratégies d'entrée
• Réservation au début des ventes
• Soutien total de la transaction
• Soutien après achat
‼️ De tels projets apparaissent une fois par décennie.
⚡ Les lots les plus forts partent dans les premières semaines de ventes.
📩 Écrivez-moi maintenant pour accéder aux plans, aux prix et aux réservations prioritaires.