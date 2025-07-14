  1. Realting.com
Quartier résidentiel Waterfront Tbilisi

Tbilissi, Géorgie
7
ID: 33159
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

🌊 PROJET GRAND DE WATTERFRONT AU TBILISI , NOUVELLE VILLE AU PEKI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km de remblai • territoire de 590 hectares

L'échelle qui change la façon dont nous pensons à la vie à Tbilissi.
Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel - c'est un nouveau format d'une ville près de l'eau avec sa propre infrastructure, un parc naturel et une atmosphère de station balnéaire.

Début des ventes: janvier 2026

🏙Ce qui se passera dans le projet
• appartements
• villas et maisons de ville
• 450 chambres d'hôtel
Restaurants, shopping, spa et bien-être
• Écoles, cliniques, installations sportives
• zones piétonnes, promenade, activités nautiques

Un écosystème complet pour la vie, les loisirs et l'investissement.

🏢 Appartements (livraison : juin 2029)
Rénové, pas de mobilier.

💰 Prix
1 chambre - à partir de $115,000
2 chambres - à partir de $175,000
3 chambres - à partir de $260,000

📊 Plan de paiement
10% / 10% / 10% / 60% sur les clés

Format pour ceux qui apprécient le confort, le style et la perspective de croissance en valeur.

🏡 Maisons de ville (phase 1 : fin 2028)

3 chambres - 215 m2 - 350 000 $
4 chambres (coin) - 277 m2 - 460 000 $

🏰 VILLA (rénové, pas de mobilier)

Petite villa - à partir de $560,000
Villa moyenne - à partir de $790,000
Grande villa - de 1 100 000 dollars

Superficies de 293 à 596 m2
Toutes les chambres avec salles de bains séparées
Jardins privés et accès aux espaces verts

💳Plan de paiement pour les villas et maisons de ville
20% → 10% → 60% dans la transmission
ou
5% → 5% → 10% → 10% → 60% →
Durée des versements - jusqu'à 3,5 ans

🌿 CONCEPTION
Park City près de la rivière:
• Écosystèmes naturels
• Marcher le long de l'eau
• Confidentialité et statut
• L'atmosphère de la station dans la capitale

Ici, l'immobilier n'est pas seulement des mètres carrés.
C'est le mode de vie, le niveau et le capital.

📈 Valeur des investissements
• Un des plus grands projets de développement en Géorgie
• Première ligne de la rivière
• Potentiel de capitalisation élevé
l'absence de formats similaires dans Tbilissi
• Liquidité des appartements et villas

Convient pour:
✔ Investissement
✔ résidence
✔ vie de famille
✔ loyer

📲Ce que vous obtenez quand vous me contactez
• Choisir le meilleur lot pour vos objectifs
• Plans et présentations détaillés
• Calculs financiers et stratégies d'entrée
• Réservation au début des ventes
• Soutien total de la transaction
• Soutien après achat

‼️ De tels projets apparaissent une fois par décennie.
⚡ Les lots les plus forts partent dans les premières semaines de ventes.

📩 Écrivez-moi maintenant pour accéder aux plans, aux prix et aux réservations prioritaires.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 61.3
Prix ​​par m², USD 1,876
Prix ​​de l'appartement, USD 115,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison
Surface, m² 293.0
Prix ​​par m², USD 1,911
Prix ​​de l'appartement, USD 560,000

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
