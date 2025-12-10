  1. Realting.com
Égypte,
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
1 année
Langues
English
Site web
homes-bay.com/
À propos de l'agence

Évaluations précises

Notre analyse de marché approfondie vous permet d'obtenir une estimation précise de la valeur réelle de votre propriété.

Aperçu du marché local

Avec des années d'expérience dans la région de Hurghada, nous comprenons les facteurs uniques qui influencent les prix des maisons.

Orientation personnalisée

Nous adaptons nos conseils à votre propriété, vous aidant à prendre des décisions éclairées, que vous achetiez ou vendiez.

Prestations de service

Chez Homes Bay, nous nous assurons que chaque propriété respecte nos normes strictes avant qu'elle ne vous soit offerte. Voici comment nous le faisons:

Examen juridique approfondi

Notre équipe juridique spécialisée examine attentivement tous les documents, y compris la propriété d'appartements, le statut de bâtiment et les droits fonciers.

Inspection approfondie des biens

Nous évaluons l'état du bâtiment et la qualité des finitions pour nous assurer que chaque projet est à la hauteur.

Assurance garantie

Seules les propriétés qui respectent notre rigoureux processus de diligence raisonnable sont mises à la disposition de nos clients, vous donnant toute confiance dans votre achat.

Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 16:39
(UTC+2:00, Africa/Cairo)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
Jour de congé
Samedi
Jour de congé
Dimanche
09:00 - 18:00
Alaa Faraag
Agences à proximité
PRO Silver
Deals On Seas - عقارات عالبحر
Égypte, Gizeh
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 11 Propriété commerciale 1 Location courte durée 1
Offres en mer - Immobilier en merUne tradition d'excellence, d'intégrité, de savoir et de service depuis plus de 15 ansChez Deals On Seas Real Estate, vous êtes numéro un que vous soyez propriétaire, locataire ou acheteur, nous apprécions votre entreprise et vous fournirons l'attention indiv…
Palma Group Developer
Égypte, Gamsha
Propriété résidentielle 13
Palma Group Hotels and Developments est une entreprise égyptienne danoise située à Hurghada, en Égypte. Le premier développement immobilier a été lancé en 2005 à partir de Palma Resort.Engagée en faveur du développement durable et d'une architecture unique, l'entreprise continue de diffuser …
Hurghadians Property
Égypte, Mer-Rouge
Année de création de l'entreprise 2015
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 27
Hurghadians Property vous offre une grande variété de propriétés à Hurghada, Sahl Hashesh, El Gouna, Makadi et Soma Bay.Par-dessus tout, nous avons bâti une réputation enviable en tant que cabinet de courtage exceptionnel, répondant aussi bien aux besoins des promoteurs qu'aux besoins des ac…
