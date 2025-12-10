Évaluations précises
Notre analyse de marché approfondie vous permet d'obtenir une estimation précise de la valeur réelle de votre propriété.
Aperçu du marché local
Avec des années d'expérience dans la région de Hurghada, nous comprenons les facteurs uniques qui influencent les prix des maisons.
Orientation personnalisée
Nous adaptons nos conseils à votre propriété, vous aidant à prendre des décisions éclairées, que vous achetiez ou vendiez.
Chez Homes Bay, nous nous assurons que chaque propriété respecte nos normes strictes avant qu'elle ne vous soit offerte. Voici comment nous le faisons:
Examen juridique approfondi
Notre équipe juridique spécialisée examine attentivement tous les documents, y compris la propriété d'appartements, le statut de bâtiment et les droits fonciers.
Inspection approfondie des biens
Nous évaluons l'état du bâtiment et la qualité des finitions pour nous assurer que chaque projet est à la hauteur.
Assurance garantie
Seules les propriétés qui respectent notre rigoureux processus de diligence raisonnable sont mises à la disposition de nos clients, vous donnant toute confiance dans votre achat.