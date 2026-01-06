Complexe résidentiel Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

  1. Realting.com
Al Ahia', Égypte
depuis
$41,302
T.V.A.
depuis
$745/m²
BTC
0.4912800
ETH
25.7500862
USDT
40 834.7265546
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
ID: 33141
Dernière actualisation: 06/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Al Ahia'

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Ibiza est un projet résidentiel moderne situé à Al Ahyaa, à côté de Casablanca et Fiesta, offrant un équilibre parfait de luxe, de confort et de tranquillité. Conçu pour la vie en station, le projet combine une architecture élégante avec un accès direct à la plage.

Le développement s'étend sur 3000 m2 et comprend des studios, une chambre et des appartements de 2 chambres. Un appartement surligné est un appartement de 70 m2 avec vue sur la mer au rez-de-chaussée.

Les résidents bénéficient d'installations haut de gamme telles que l'accès direct à la plage, cinq piscines (y compris des piscines chauffées et du ciel), des cafés et des restaurants, une zone pour enfants, un padel court, des espaces verts paysagers, des caractéristiques d'eau, des ascenseurs et une sécurité 24/7 avec surveillance complète de la caméra. Les services supplémentaires incluent l'entretien ménager et la gestion de location professionnelle, ce qui le rend idéal pour la vie et l'investissement.

Des plans de paiement flexibles sont disponibles avec des rabais en espèces ou des options de versements jusqu'à 48 mois, des frais d'entretien uniques de 10 % et une livraison prévue pour juin 2028.

Ibiza offre un style de vie côtier raffiné soutenu par Homes Bay, offrant une orientation complète, la transparence et un soutien à l'investissement sur mesure.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 60.0
Prix ​​par m², USD 746
Prix ​​de l'appartement, USD 44,736

Localisation sur la carte

Al Ahia', Égypte
Éducation
Alimentation et boissons

Revue vidéo de complexe résidentiel Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
