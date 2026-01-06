Complexe résidentiel Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Ibiza est un projet résidentiel moderne situé à Al Ahyaa, à côté de Casablanca et Fiesta, offrant un équilibre parfait de luxe, de confort et de tranquillité. Conçu pour la vie en station, le projet combine une architecture élégante avec un accès direct à la plage.

Le développement s'étend sur 3000 m2 et comprend des studios, une chambre et des appartements de 2 chambres. Un appartement surligné est un appartement de 70 m2 avec vue sur la mer au rez-de-chaussée.

Les résidents bénéficient d'installations haut de gamme telles que l'accès direct à la plage, cinq piscines (y compris des piscines chauffées et du ciel), des cafés et des restaurants, une zone pour enfants, un padel court, des espaces verts paysagers, des caractéristiques d'eau, des ascenseurs et une sécurité 24/7 avec surveillance complète de la caméra. Les services supplémentaires incluent l'entretien ménager et la gestion de location professionnelle, ce qui le rend idéal pour la vie et l'investissement.

Des plans de paiement flexibles sont disponibles avec des rabais en espèces ou des options de versements jusqu'à 48 mois, des frais d'entretien uniques de 10 % et une livraison prévue pour juin 2028.

Ibiza offre un style de vie côtier raffiné soutenu par Homes Bay, offrant une orientation complète, la transparence et un soutien à l'investissement sur mesure.