  Égypte
  Al Ahia'

Nouveaux bâtiments à vendre en Al Ahia'

appartements
2
Complexe résidentiel ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia', Égypte
depuis
$36,718
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 54 m²
1 objet immobilier 1
Bienvenue à ORO Plage, votre évasion balnéaire ultime où l'élégance se mêle à la détente.Spanning 8 800 m2 au coeur d'Al Ahyaa, juste en face de Moubarak 7 Villas, ce magnifique projet offre le mélange parfait de confort, de loisirs et d'opportunités d'investissement.Le bonheur en bord de me…
Agence
Homes Bay
Complexe résidentiel Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Complexe résidentiel Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia', Égypte
depuis
$41,302
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Surface 60 m²
1 objet immobilier 1
Ibiza est un projet résidentiel moderne situé à Al Ahyaa, à côté de Casablanca et Fiesta, offrant un équilibre parfait de luxe, de confort et de tranquillité. Conçu pour la vie en station, le projet combine une architecture élégante avec un accès direct à la plage.Le développement s'étend su…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
44,638
Agence
Homes Bay
