Samahita Group

Indonésie, Canggu
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
3 années 11 mois
Langues
English, Русский
Site web
samahitagroup.com
À propos du développeur

Notre entreprise se spécialise dans la construction et la gestion de l'immobilier haut de gamme: 5* hôtels, immobilier d'investissement, complexes résidentiels de villas et d'appartements. Les concepts architecturaux originaux, le style distinctif et le service haut de gamme font de nous l'un des leaders de l'industrie.

Samahita Group a été le premier à développer un système de maison intelligente à Bali et à le combiner avec la partie investissement dans une application, afin que chaque investisseur puisse gérer son immobilier et ses revenus de n'importe où dans le monde.

