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Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement meublé de luxe pour une location à long terme est disponible à Opatija, dans …
$3,448
par mois
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Disponible pour une location à long terme: un appartement spacieux de 3 chambres situé au de…
$2,069
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 5
Rijeka, Centre-ville – Appartement entièrement meublé à louer Un appartement entièrement équ…
$1,494
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Un luxueux appartement trois chambres de 118 m2 est disponible à la location à Kostrena. Sit…
$1,721
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
Une villa jumelée pour une location à long terme avec vue sur la mer est disponible. La vill…
$3,448
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Gornja Vežica – Appartement d'une chambre avec salon et terrasse à louer Nous offrons la lo…
$1,149
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Un luxueux appartement de 118 m2 est à louer à Kostrena. Situé au rez-de-chaussée d'un immeu…
$1,836
par mois
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Ičići, spacieux appartement de trois chambres avec une belle vue, situé au 1er étage d'un bâ…
$2,298
par mois
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Un spacieux appartement de trois chambres est disponible pour une location à long terme à Ič…
$2,069
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement élégant et spacieux avec salon de 72 m2 est disponible à la location dans une…
$1,724
par mois
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avec Vue sur la mer
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