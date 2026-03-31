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Loyer mensuel de appartements en Grad Kastav, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
A louer est un appartement très spacieux et lumineux de 110 m2, situé dans une partie calme …
$1,954
par mois
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Appartement 5 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Appartement 5 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et bien entretenue de Kastav, dans un bâtiment moderne, récemment cons…
$2,069
par mois
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Appartement 4 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et bien entretenue de Kastav, dans un bâtiment nouvellement construit …
$1,609
par mois
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