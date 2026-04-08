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24 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
A spacious apartment is available for long-term rent in the Srdoči neighborhood, located on …
$1,034
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Nombre d'étages 4
For long-term rent: a spacious apartment of 104 m² with two bathrooms and an additional toil…
$1,609
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
In the quiet and desirable Belveder neighborhood, a fully furnished apartment of 74 m2 is fo…
$804
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Nombre d'étages 3
Dans une partie tranquille de Vojak, dans un endroit recherché près du campus universitaire,…
$1,620
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 4
A smart and spacious two-bedroom apartment with a living room, covering 72 m², is available …
$1,724
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 4
A luxurious apartment is available for rent in the center of Rijeka, near the theater. The a…
$2,298
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 5
ID CODE: 2366
$4,022
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 5
A classic three-room apartment of 74 m² is available for rent, located on the third floor of…
$804
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 4
A modern, fully equipped apartment is available for rent in Zamet, in a newly built building…
$1,839
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Un bel appartement de 61 m2 est à louer à distance de marche de Korzo. Il se compose d'une c…
$1,102
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Nombre d'étages 3
For rent: a spacious and fully furnished 3-bedroom apartment with living room (3BR + LR) in …
$1,606
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
KANTRIDA – ONE-BEDROOM APARTMENT WITH LIVING ROOM, 50 m² – LONG-TERM RENTAL We offer a one-…
$1,839
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Nombre d'étages 4
ID CODE: 2337
$1,379
par mois
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Appartement 4 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2345
$2,241
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nombre d'étages 5
A two-bedroom apartment with living room, 76 m² with balcony, is available for rent in the v…
$1,724
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 5
Rijeka, City Center – Fully Furnished Apartment for Rent A fully equipped and furnished apar…
$1,494
par mois
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Appartement 4 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement spacieux et entièrement rénové est à louer situé dans le centre même de Rijek…
$2,298
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A luxurious apartment for rent on the first floor of a two-story villa in Martinkovac, with …
$2,295
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Gornja Vežica – One-Bedroom Apartment with Living Room and Terrace for Rent We are mediatin…
$1,149
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 11
A beautifully furnished 2-bedroom apartment with living room (2BR + LR), 63 m² – fully furni…
$1,149
par mois
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Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 5
A completely newly renovated three-bedroom apartment is for rent in the center of Rijeka, in…
$1,147
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A luxurious ground floor apartment in a two-storey villa in Martinkovac is for rent with a s…
$2,869
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 4
A Rijeka, un appartement moderne et bien équipé est disponible à la location dans le centre-…
$1,149
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Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
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Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Dans la zone de Brašćine, un confortable appartement d'une chambre avec une grande terrasse …
$919
par mois
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