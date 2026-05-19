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Grad Rijeka
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Grad Opatija
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Opcina Viskovo
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Nombre d'étages 4
CODE ID: 2213
$937
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
Kostrena – Appartement à deux étages avec vue sur la mer et accès à la piscine Un apparteme…
$1,609
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement meublé de luxe pour une location à long terme est disponible à Opatija, dans …
$3,448
par mois
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Disponible pour une location à long terme: un appartement spacieux de 3 chambres situé au de…
$2,069
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Nombre d'étages 3
Kostrena, un appartement moderne et entièrement meublé à louer, situé au sous-sol, mais en r…
$1,264
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Un luxueux appartement trois chambres de 118 m2 est disponible à la location à Kostrena. Sit…
$1,721
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement spacieux est disponible pour une location à long terme dans le quartier de Sr…
$1,034
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement luxueux est disponible à la location dans le centre de Rijeka, près du théâtr…
$2,298
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
Une villa jumelée pour une location à long terme avec vue sur la mer est disponible. La vill…
$3,448
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Gornja Vežica – Appartement d'une chambre avec salon et terrasse à louer Nous offrons la lo…
$1,149
par mois
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Appartement 4 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2345
$2,241
par mois
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Appartement 2 chambres dans Sroki, Croatie
Appartement 2 chambres
Sroki, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Dans une partie calme de Viškovo, dans un immeuble nouvellement construit, un appartement mo…
$804
par mois
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Appartement 3 chambres dans Krk, Croatie
Appartement 3 chambres
Krk, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2428
$1,322
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Appartement 4 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et bien entretenue de Kastav, dans un bâtiment nouvellement construit …
$1,609
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
A louer est un appartement très spacieux et lumineux de 110 m2, situé dans une partie calme …
$1,954
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux chambres avec salon, 76 m2 avec balcon, est disponible à la location …
$1,724
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 2938
$1,609
par mois
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Appartement 1 chambre dans Lovran, Croatie
Appartement 1 chambre
Lovran, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Lovran, nous sommes la médiation dans la location à long terme d'un appartement moderne, tou…
$1,954
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 3089
$1,642
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Nombre d'étages 3
Dans une partie tranquille de Vojak, dans un endroit recherché près du campus universitaire,…
$1,620
par mois
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Appartement 2 chambres dans Krk, Croatie
Appartement 2 chambres
Krk, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2427
$1,322
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement luxueux à louer au premier étage d'une villa de deux étages à Martinkovac, av…
$2,295
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 11
Un magnifique appartement de 2 chambres avec salon (2BR + LR), 63 m2 – entièrement meublé, r…
$1,149
par mois
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Lovran, nous sommes médiateur dans la location à long terme d'un appartement moderne, tout n…
$2,528
par mois
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Appartement 2 chambres dans Marinici, Croatie
Appartement 2 chambres
Marinici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Appartement entièrement équipé et meublé de 100 m2, avec une spacieuse terrasse de 30 m2 off…
$1,322
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Appartement 2 chambres dans Marcelji, Croatie
Appartement 2 chambres
Marcelji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
Un penthouse moderne et très attrayant est offert, situé dans un petit bâtiment résidentiel …
$1,758
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement moderne et entièrement équipé est disponible à la location à Zamet, dans un b…
$1,839
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Un bel appartement de 61 m2 est à louer à distance de marche de Korzo. Il se compose d'une c…
$1,102
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Un luxueux appartement rez de chaussée dans une villa de deux étages à Martinkovac est à lou…
$2,869
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Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Ičići, spacieux appartement de trois chambres avec une belle vue, situé au 1er étage d'un bâ…
$2,298
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