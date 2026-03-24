Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Opatija
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Grad Opatija, Croatie

Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Available for long-term rent: a spacious 3-bedroom apartment located on the second floor of …
$2,069
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Located in Opatija, just 800 meters from Lipovica Beach and less than 1 km from Škrbići Beac…
$1,262
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Ičići, spacieux appartement de trois chambres avec une belle vue, situé au 1er étage d'un bâ…
$2,298
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Icici, Croatie
Appartement 3 chambres
Icici, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
A spacious three-bedroom apartment is available for long-term rent in Ičići, located on the …
$2,069
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Opatija, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Opatija, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement meublé de luxe pour une location à long terme est disponible à Opatija, dans …
$3,448
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller