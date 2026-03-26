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Loyer mensuel de appartements en Opcina Kostrena, Croatie

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10 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 213 m²
Nombre d'étages 1
A semi-detached villa for long-term rent with a sea view is available. The villa is situated…
$3,448
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kostrena, Croatie
Appartement 1 chambre
Kostrena, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
ID CODE: 2764
$1,034
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 4
A 3-bedroom apartment of 85 m² is available for rent in Kostrena. Located on the second floo…
$1,377
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
A luxurious three-bedroom apartment of 118 m² is available for rent in Kostrena. Located on …
$1,721
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 2938
$1,609
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement récemment rénové dans un bâtiment moderne est disponible pour une location à …
$2,528
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Nombre d'étages 3
Kostrena, a modern, fully furnished apartment for rent, located in the basement, but due to …
$1,264
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
A luxurious three-room apartment of 118 m² is for rent in Kostrena. Located on the ground fl…
$1,836
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kostrena, Croatie
Appartement 1 chambre
Kostrena, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 1
A beautiful two-bedroom apartment of 55 m² is available for rent in a quiet area of Kostrena…
$1,262
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Appartement 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
Kostrena – Two-Storey Apartment with Sea View and Pool Access A two-storey apartment is ava…
$1,609
par mois
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