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Loyer mensuel de appartements en Opcina Viskovo, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Sroki, Croatie
Appartement 2 chambres
Sroki, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Dans une partie calme de Viškovo, dans un immeuble nouvellement construit, un appartement mo…
$804
par mois
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Appartement 2 chambres dans Marcelji, Croatie
Appartement 2 chambres
Marcelji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 3
A modern two-bedroom apartment of 85 m² is available for rent in Marčelji, in a peaceful and…
$1,264
par mois
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Appartement 2 chambres dans Marinici, Croatie
Appartement 2 chambres
Marinici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Fully equipped and furnished apartment of 100 m², with a spacious 30 m² terrace offering a s…
$1,322
par mois
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