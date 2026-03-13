Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Ta Khmau
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Ta Khmau, Cambodge

4 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 468 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️Taille de la maison: 12m x 12m ▶️: /Taille du terrain : 20/22m x 26m ▶️Salle de…
$260,000
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 7 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 504 m²
Sol 3
Découvrez cette villa exceptionnelle de 3 étages à louer au sein de la communauté fermée exc…
$7,000
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 375 m²
Sol 3
Située dans une communauté résidentielle bien établie et sécurisée à Ta Khmau, cette villa d…
$880,000
Laisser une demande
OneOne
Villa 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Nichée dans la prestigieuse communauté ML Tiara, cette villa contemporaine offre un mélange …
$450,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ta Khmau, Cambodge

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller