avec jardin Studios à vendre en Cambodge

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Phnom Penh
15
Khan Boeng Keng Kang
3
Sihanoukville
6
Daun Penh
4
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Phnom Penh, Cambodge
Studio 1 chambre
Phnom Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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