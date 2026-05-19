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Villas à vendre en Sihanoukville, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Sihanoukville, Cambodge
Villa 2 chambres
Sihanoukville, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
$222,000
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