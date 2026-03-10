Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de studios en Siem Reap Municipality, Cambodge

Siem Reap
13
13 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Krous, Cambodge
Studio 1 chambre
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1
Situé en plein centre de la ville de Siem Reap, et à seulement 10 minutes à pied du quartier…
$350
par mois
$350
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2
Ce studio élégant, niché au cœur de la ville, offre un mélange parfait de confort, de commod…
$200
par mois
$200
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la vie urbaine à son meilleur avec ce studio chic au cœur du centre-ville. Profite…
$200
par mois
$200
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Un studio propre et confortable dans un bon emplacement de Wat Bo Village. À distance de mar…
$200
par mois
$200
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Avec un condo Studio entièrement meublé dans Rose Apple Square, offrant un mélange de luxe e…
$400
par mois
$400
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2
Ce condo studio élégant de 32 m2 à louer est situé dans le prestigieux Rose Apple Square, l'…
$450
par mois
$450
par mois
Studio 1 chambre dans Krous, Cambodge
Studio 1 chambre
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la commodité et le confort avec cet élégant studio disponible à la location. Idéal…
$200
par mois
$200
par mois
Studio dans Siem Reap, Cambodge
Studio
Siem Reap, Cambodge
Découvrez la vie urbaine à son meilleur avec ce studio chic au cœur du centre-ville. Profite…
$200
par mois
$200
par mois
Studio 1 chambre dans Krous, Cambodge
Studio 1 chambre
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement récemment construit est dans un bâtiment moderne sur une rue calme dans le q…
$320
par mois
$320
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 3
Rose Apple Square est un complexe condo moderne au cœur de Siem Reap, offrant des studios à …
$400
par mois
$400
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2
Situé en plein centre de la ville de Siem Reap, et à seulement 10 minutes à pied du quartier…
$350
par mois
$350
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4
Rose Apple Square, qui donne son nom au projet, est caché sur Rose Apple Road au cœur de la …
$500
par mois
$500
par mois
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un studio élégant dans la vibrante commune Svay Dangkum de Siem Reap City. Cette unité moder…
$250
par mois
$250
par mois
