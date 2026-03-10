Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de condos en Siem Reap Municipality, Cambodge

Siem Reap
158
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Que vous visitiez Siem Reap pour un court séjour ou que vous cherchiez une location à long t…
$650
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement de 2 chambres à louer sur Ta Phul Road à Svay Dangkum, Siem Reap, est par…
$800
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez un endroit confortable et élégant pour appeler à la maison à Siem Reap? Ce bel…
$450
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3
Cet appartement de 1 chambre à louer est situé sur Riverside Road à Siem Reap, dans le quart…
$375
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
C'est un grand 52 m2 avec salon plus 1 chambre, placards, toilettes, lumineux, piscine commu…
$400
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1
Découvrez cet élégant condo studio entièrement meublé à louer à Rose Apple Square Condo, ave…
$350
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de 2 chambres avec piscine à Sala Kamreuk, Siem Reap! Idéal pour les petites…
$650
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce entièrement meublé Un appartement d'une chambre est conçu et décoré dans un cadre contemp…
$320
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 4
Cet appartement de 50 m2 est mis en valeur par la vue imprenable et l'espace de vie est très…
$500
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement moderne de 2 chambres à louer à Siem Reap offre un mélange idéal de commodit…
$270
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 4
Rose Apple Square, qui donne son nom au projet, est caché sur Rose Apple Road au cœur de la …
$1,350
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce bel appartement de 1 chambre à louer dans le quartier de Wat Bo! Cet espace confortable d…
$300
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 3
Découvrez l'épitome de la vie moderne nichée au cœur de Siem Reap, au Cambodge, avec cet exq…
$900
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement spacieux et moderne de 2 chambres offre un mélange parfait de confort et de …
$410
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez un appartement confortable et moderne d'une chambre avec piscine à louer à Siem Re…
$430
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Appartement à louer Situé à Sala Kamraeuk Commune près de National Road 6A et dépenser envir…
$300
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement d'une chambre (01) dispose d'un design moderne et d'une piscine rafraîchissa…
$350
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet élégant appartement de 1 chambre, 1 salle de bain offre un mélange de confort et de comm…
$500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
l'appartement 1 chambre parfait à louer dans le quartier animé de Svay Dangkum de Siem Reap,…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement 2BR/2BA entièrement meublé offre 110m2 de confort et de style, orienté nord …
$650
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4
Cet appartement de 65 m2 est mis en valeur par la vue imprenable et l'espace de vie est très…
$450
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement spacieux et moderne d'une chambre, situé dans le quartier très recherché de …
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de 2 chambres à louer à Wat Bo, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, est en…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez un appartement confortable et moderne de 2 chambres avec piscine à louer à Siem Re…
$530
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique appartement de luxe de 2 chambres, situé dans le prestigieux Sala Kamreuk régi…
$1,000
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez l'épitome de la vie moderne nichée au cœur de Siem Reap, au Cambodge, avec cet exq…
$800
par mois
Copropriété 1 chambre dans Krous, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement de 33m2 dispose d'une chambre et d'une salle de bains qui comprend une cuisi…
$200
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un tout nouvel appartement de 1 chambre avec piscine est disponible à la location à Siem Rea…
$400
par mois
Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un studio élégant dans la vibrante commune Svay Dangkum de Siem Reap City. Cette unité moder…
$350
par mois
Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement confortable de 2 chambres à louer près du supermarché Angkor à Svay Dangkum,…
$850
par mois
