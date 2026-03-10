Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Siem Reap Municipality
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Siem Reap Municipality, Cambodge

Siem Reap
34
Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
34 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 23 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 23 m²
Siem Reap, Cambodge
Surface 23 m²
Bureaux à louer à Svay Dankum, entièrement meublé et prêt à l'emploi. Profitez d'un environn…
$780
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Sol 4
Imaginez louer un magasin polyvalent au cœur de Siem Reap, au Cambodge, offrant une opportun…
$950
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Ce bâtiment commercial au cœur de Siem Reap City est disponible à la location à $1500 par mo…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Cet appartement en forme de L est disponible à la location, offrant un total de 4 unités. La…
$2,200
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 25
Chambres 25
Nombre de salles de bains 30
Sol 5
Imaginez entrer dans un monde de luxe raffiné et de confort inégalé à Siem Reap, où chaque c…
$7,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 11
Sol 3
Ce bel hôtel-boutique de 10 chambres est maintenant disponible à la vente et fonctionne actu…
$2,800
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Sol 3
Capturez l'attention en haute circulation dans le quartier animé de Riverside de Siem Reap a…
$8,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Débloquez le potentiel de votre entreprise avec ce magasin stratégiquement situé à Borey Ang…
$125,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
L'environnement parfait pour votre entreprise avec notre espace de bureau haut de gamme de 8…
$700
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 70 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 70 m²
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1
Avec un espace de bureau de 70m2 adapté à vos besoins, offrant un équilibre idéal de fonctio…
$700
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 13
Chambres 13
Nombre de salles de bains 15
Cet hôtel de 13 chambres à louer dans la région de Svay Dangkum à Siem Reap City est une for…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Ce charmant espace commercial en bois, situé à seulement 5 minutes du Vieux Marché de Siem R…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 24
Chambres 24
Un bâtiment scolaire de 24 chambres est disponible à la location à Sala Kamraeuk, Siem Reap …
$1,800
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Cette propriété commerciale est située le long de la route animée Riverside à Siem Reap, off…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Sol 3
Présentant un bijou rare au cœur de la ville – un vaste magasin à louer avec 7 chambres à co…
$700
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 36
Chambres 36
Nombre de salles de bains 40
Cette boutique de 36 chambres entièrement meublée à louer à Siem Reap, située dans le quarti…
$7,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Sol 2
Cet espace commercial à louer est situé sur une route principale à Sra Ngae Commune, Siem Re…
$600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Sol 3
Ce magasin situé dans la vibrante commune de Svay Dangkum de Siem Reap City. Cette propriété…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Explorez un espace confortable à louer à Siem Reap pour 350 $ par mois. Ce logement de charm…
$350
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 17 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 17 m²
Siem Reap, Cambodge
Surface 17 m²
Bureaux à louer à Svay Dankum, entièrement meublé et prêt à l'emploi. Profitez d'un environn…
$600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
A louer est un espace commercial situé sur la route nationale 06 dans la région de Svay Dank…
$5,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Nombre de salles de bains 17
Sol 3
Explorez ce bâtiment d'affaires de choix à louer dans la région de Sala Kamreauk. Cette prop…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Nombre de salles de bains 22
Un hôtel de 20 chambres avec piscine est disponible à la location à Sala Kamreuk, Siem Reap.…
$3,200
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Ce bâtiment commercial au cœur de Siem Reap City est disponible à la location à $1500 par mo…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 93 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 93 m²
Siem Reap, Cambodge
Surface 93 m²
Rose Apple Square à Siem Reap offre des espaces de bureau modernes qui sont parfaits pour le…
$1,395
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Nombre de salles de bains 17
Sol 4
Ce bel hôtel de charme à louer est situé à Kouk Chork Commune , très proche de Kraus Traffic…
$3,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 16
Chambres 16
Nombre de salles de bains 18
16BR-Boutique est une grande chance pour quiconque cherche à démarrer une entreprise à Siem …
$2,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 24
Chambres 24
Nombre de salles de bains 26
A louer à Svay Dankum, Siem Reap, est un hôtel luxueux avec 24 chambres magnifiquement conçu…
$5,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Sol 3
Un magasin de 5 chambres est disponible à la location à Siem Reap, parfait pour vivre et gér…
$600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 2 000 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 2 000 m²
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 26
Chambres 26
Nombre de salles de bains 28
Surface 2 000 m²
Sol 3
Découvrez une opportunité inégalée avec ce superbe hôtel à vendre et à louer, niché au cœur …
$4,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller