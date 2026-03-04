Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Prasat Bakong
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Prasat Bakong, Cambodge

6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 3 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Sol 2
Cette charmante villa de 3 chambres à vendre à Borey Tourisme ville, Siem Reap City, offre u…
$270,000
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 3 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 2
Présentant une villa individuelle moderne située dans la ville touristique de Borey, commune…
$95,000
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 3 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 234 m²
Sol 2
Cette élégante villa de 3 chambres à vendre à Borey Tourism City, près de Macro Mall, offre …
$155,454
Laisser une demande
OneOne
Villa 2 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa 2 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Un merveilleux design de villa moderne avec le concept de vie communautaire à l'esprit au vi…
$101,000
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 2 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 202 m²
Sol 1
Cette maison de vacances offre un mélange idéal de confort, de culture et de commodité. Cett…
$88,000
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa 3 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 64 m²
Cette charmante villa de 3 chambres à vendre à Borey Bakong Village, il vient avec la taille…
$179,800
Laisser une demande
Realting.com
Aller