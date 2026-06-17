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avec terrasse Studios à vendre en Phnom Penh, Cambodge

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Khan Boeng Keng Kang
3
Daun Penh
4
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Phnom Penh, Cambodge
Studio 1 chambre
Phnom Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 36/43
Un studio clé en main avec un système de maison intelligente d'une superficie de 39,28 mètre…
$162,182
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Caractéristiques des propriétés en Phnom Penh, Cambodge

avec Garage
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avec Piscine
Bon marché
Luxe
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