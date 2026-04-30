Appartement dans un nouvel immeuble Time Castle XI

Time Castle XI — Un repère architectural dans le district de Phnom Penh 🏙✨

Heure Château XI est un gratte-ciel résidentiel moderne situé dans le centre d'affaires de Phnom Penh (BKK3), à seulement 300 mètres du prestigieux BKK1.

Le projet combine une architecture emblématique, un emplacement privilégié et un fort potentiel d'investissement, créant ainsi une nouvelle référence pour la vie urbaine.

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📍 Emplacement — BKK3 (extension de BKK1)

BKK3 est considéré comme une extension naturelle de BKK1, l'une des zones les plus prestigieuses de la ville:

🏙 centre d'affaires

🏨 50+ hôtels

🍽 70+ restaurants & 80 cafés

🏢 un environnement commercial solide

Une offre résidentielle limitée conduit à :

📈 potentiel de croissance du capital

💰 forte demande de location

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🏡 À propos du projet

Time Castle XI est un château moderne avec :

• 39 étages

• 390 unités (1–2 chambres)

• Niveaux de stationnement (2F–6F)

• hall (rez-de-chaussée)

Installations de toit:

🏊 piscine du ciel

🍸 salon du ciel

🏋️ sky gym

👶 Zone pour enfants

🌿 espaces de marche et de relaxation

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🏛 Concept architectural

Conçu par Dominique Desment, le projet introduit un concept unique :

🔲 réseau structurel rigide

⭕ — façade organique perforée

Le bâtiment interagit avec la lumière:

☀ jour — diffusion de la lumière douce

🌙 nuit — effet de lueur

L'architecture crée le mouvement, la profondeur et l'impact émotionnel.

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🌴 Faits saillants du projet

✔ design emblématique

✔ emplacement central principal

✔ fort potentiel d'investissement

✔ fourniture résidentielle limitée

✔ style de vie urbain avec intimité

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💳 Plan de paiement

• 20 % d'acompte

• 35 % de versements sur 35 mois

• 45 % à l'achèvement ou jusqu'à 10 ans (10 %)

🎯 Offre spéciale

🔥 10% de réduction disponible au stade actuel

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Time Castle XI est plus qu'une tour résidentielle.

C'est une déclaration d'architecture, de statut et d'investissement futur à Phnom Penh. ✨