Appartement dans un nouvel immeuble Time Castle XI

Time Castle XI — Un repère architectural dans le district de Phnom Penh 🏙✨
Heure Château XI est un gratte-ciel résidentiel moderne situé dans le centre d'affaires de Phnom Penh (BKK3), à seulement 300 mètres du prestigieux BKK1.
Le projet combine une architecture emblématique, un emplacement privilégié et un fort potentiel d'investissement, créant ainsi une nouvelle référence pour la vie urbaine.
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📍 Emplacement — BKK3 (extension de BKK1)
BKK3 est considéré comme une extension naturelle de BKK1, l'une des zones les plus prestigieuses de la ville:
🏙 centre d'affaires
🏨 50+ hôtels
🍽 70+ restaurants & 80 cafés
🏢 un environnement commercial solide
Une offre résidentielle limitée conduit à :
📈 potentiel de croissance du capital
💰 forte demande de location
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🏡 À propos du projet
Time Castle XI est un château moderne avec :
• 39 étages
• 390 unités (1–2 chambres)
• Niveaux de stationnement (2F–6F)
• hall (rez-de-chaussée)
Installations de toit:
🏊 piscine du ciel
🍸 salon du ciel
🏋️ sky gym
👶 Zone pour enfants
🌿 espaces de marche et de relaxation
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🏛 Concept architectural
Conçu par Dominique Desment, le projet introduit un concept unique :
🔲 réseau structurel rigide
⭕ — façade organique perforée
Le bâtiment interagit avec la lumière:
☀ jour — diffusion de la lumière douce
🌙 nuit — effet de lueur
L'architecture crée le mouvement, la profondeur et l'impact émotionnel.
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🌴 Faits saillants du projet
✔ design emblématique
✔ emplacement central principal
✔ fort potentiel d'investissement
✔ fourniture résidentielle limitée
✔ style de vie urbain avec intimité
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💳 Plan de paiement
• 20 % d'acompte
• 35 % de versements sur 35 mois
• 45 % à l'achèvement ou jusqu'à 10 ans (10 %)
🎯 Offre spéciale
🔥 10% de réduction disponible au stade actuel
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Time Castle XI est plus qu'une tour résidentielle.
C'est une déclaration d'architecture, de statut et d'investissement futur à Phnom Penh. ✨