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Appartement dans un nouvel immeuble Time Castle XI

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
depuis
$63,216
T.V.A.
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ID: 35229
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Adresse
    Street 113

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2030
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    39

À propos du complexe

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Time Castle XI — Un repère architectural dans le district de Phnom Penh 🏙✨

Heure Château XI est un gratte-ciel résidentiel moderne situé dans le centre d'affaires de Phnom Penh (BKK3), à seulement 300 mètres du prestigieux BKK1.

Le projet combine une architecture emblématique, un emplacement privilégié et un fort potentiel d'investissement, créant ainsi une nouvelle référence pour la vie urbaine.

---

📍 Emplacement — BKK3 (extension de BKK1)

BKK3 est considéré comme une extension naturelle de BKK1, l'une des zones les plus prestigieuses de la ville:

🏙 centre d'affaires
🏨 50+ hôtels
🍽 70+ restaurants & 80 cafés
🏢 un environnement commercial solide

Une offre résidentielle limitée conduit à :

📈 potentiel de croissance du capital
💰 forte demande de location

---

🏡 À propos du projet

Time Castle XI est un château moderne avec :

• 39 étages
• 390 unités (1–2 chambres)
• Niveaux de stationnement (2F–6F)
• hall (rez-de-chaussée)

Installations de toit:

🏊 piscine du ciel
🍸 salon du ciel
🏋️ sky gym
👶 Zone pour enfants
🌿 espaces de marche et de relaxation

---

🏛 Concept architectural

Conçu par Dominique Desment, le projet introduit un concept unique :

🔲 réseau structurel rigide
⭕ — façade organique perforée

Le bâtiment interagit avec la lumière:

☀ jour — diffusion de la lumière douce
🌙 nuit — effet de lueur

L'architecture crée le mouvement, la profondeur et l'impact émotionnel.

---

🌴 Faits saillants du projet

✔ design emblématique
✔ emplacement central principal
✔ fort potentiel d'investissement
✔ fourniture résidentielle limitée
✔ style de vie urbain avec intimité

---

💳 Plan de paiement

• 20 % d'acompte
• 35 % de versements sur 35 mois
• 45 % à l'achèvement ou jusqu'à 10 ans (10 %)

🎯 Offre spéciale

🔥 10% de réduction disponible au stade actuel

---

Time Castle XI est plus qu'une tour résidentielle.
C'est une déclaration d'architecture, de statut et d'investissement futur à Phnom Penh. ✨

Localisation sur la carte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge

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