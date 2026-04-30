Appartement dans un nouvel immeuble R&F CITY

VILLE R & F — Une ville résidentielle à grande échelle à Phnom Penh 🏙✨

R&F CITY est l'un des plus grands aménagements résidentiels de Phnom Penh, situé sur le boulevard Samdech Hun Sen, une artère urbaine clé de la ville.

Le projet est développé par R&F Group, l'un des plus grands développeurs d'Asie, connu pour ses projets en collaboration avec la marque de luxe Ritz-Carlton.

La phase principale a été achevée en 2021 et entièrement épuisée, confirmant ainsi une forte demande et un appel à l'investissement.

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🏡 À propos du projet

R&F CITY est une collectivité résidentielle entièrement intégrée :

📐 Surface totale : 560 000 m2

🌿 plus de 30 000 m2 d'espaces verts paysagers

Le projet combine confort urbain, infrastructure et accessibilité.

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🌴 Installations et équipements

Le complexe offre une infrastructure de style de vie premium:

🏊 Piscine olympique + zone enfants

🎾 courts de tennis et de badminton

👶 aires de jeux

🏋️ équipements sportifs et de loisirs

🏌️ golf intérieur

🍷 Salon du vin et du cigare

🎉 Salles VIP

🍽 cafés et restaurants

🛒 zones de vente au détail

💊 pharmacies et centres médicaux

💄 Salons de beauté

🚗 stationnement

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📍 Emplacement — Triangle d'or

Stratégiquement situé dans Phnom Penh:

✈ 20 minutes de l'aéroport international de Techo

🏙 5-7 minutes avant BKK1

🌊 10 minutes du bord de mer de Norea City

🏬 10 minutes pour Chip Mong & Aeon 3 centres commerciaux

À proximité:

🏢 quartiers d'affaires

🏬 détail haut de gamme

🚘 marques et showrooms internationaux

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🛎 Gestion et services

✔ Sécurité et conciergerie 24/7

✔ gestion professionnelle des biens

✔ normes de service élevées

Assurer le confort, la sécurité et la commodité chaque jour.

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🏘 Types d'unités

• 1 chambre: 53 m2

• 2 chambres: 74,9–75,69 m2

• 3 chambres: 113–130 m2

Les aménagements bien conçus sont idéaux pour la vie et l'investissement.

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R&F CITY représente une combinaison parfaite d'échelle, de localisation et de fiabilité du développeur, ce qui en fait l'un des projets les plus attrayants de Phnom Penh. ✨