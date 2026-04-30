Appartement dans un nouvel immeuble R&F CITY

VILLE R & F — Une ville résidentielle à grande échelle à Phnom Penh 🏙✨
R&F CITY est l'un des plus grands aménagements résidentiels de Phnom Penh, situé sur le boulevard Samdech Hun Sen, une artère urbaine clé de la ville.
Le projet est développé par R&F Group, l'un des plus grands développeurs d'Asie, connu pour ses projets en collaboration avec la marque de luxe Ritz-Carlton.
La phase principale a été achevée en 2021 et entièrement épuisée, confirmant ainsi une forte demande et un appel à l'investissement.
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🏡 À propos du projet
R&F CITY est une collectivité résidentielle entièrement intégrée :
📐 Surface totale : 560 000 m2
🌿 plus de 30 000 m2 d'espaces verts paysagers
Le projet combine confort urbain, infrastructure et accessibilité.
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🌴 Installations et équipements
Le complexe offre une infrastructure de style de vie premium:
🏊 Piscine olympique + zone enfants
🎾 courts de tennis et de badminton
👶 aires de jeux
🏋️ équipements sportifs et de loisirs
🏌️ golf intérieur
🍷 Salon du vin et du cigare
🎉 Salles VIP
🍽 cafés et restaurants
🛒 zones de vente au détail
💊 pharmacies et centres médicaux
💄 Salons de beauté
🚗 stationnement
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📍 Emplacement — Triangle d'or
Stratégiquement situé dans Phnom Penh:
✈ 20 minutes de l'aéroport international de Techo
🏙 5-7 minutes avant BKK1
🌊 10 minutes du bord de mer de Norea City
🏬 10 minutes pour Chip Mong & Aeon 3 centres commerciaux
À proximité:
🏢 quartiers d'affaires
🏬 détail haut de gamme
🚘 marques et showrooms internationaux
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🛎 Gestion et services
✔ Sécurité et conciergerie 24/7
✔ gestion professionnelle des biens
✔ normes de service élevées
Assurer le confort, la sécurité et la commodité chaque jour.
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🏘 Types d'unités
• 1 chambre: 53 m2
• 2 chambres: 74,9–75,69 m2
• 3 chambres: 113–130 m2
Les aménagements bien conçus sont idéaux pour la vie et l'investissement.
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R&F CITY représente une combinaison parfaite d'échelle, de localisation et de fiabilité du développeur, ce qui en fait l'un des projets les plus attrayants de Phnom Penh. ✨