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Appartement dans un nouvel immeuble R&F CITY

Daun Penh, Cambodge
depuis
$50,000
T.V.A.
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ID: 35239
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Daun Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    33

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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VILLE R & F — Une ville résidentielle à grande échelle à Phnom Penh 🏙✨

R&F CITY est l'un des plus grands aménagements résidentiels de Phnom Penh, situé sur le boulevard Samdech Hun Sen, une artère urbaine clé de la ville.

Le projet est développé par R&F Group, l'un des plus grands développeurs d'Asie, connu pour ses projets en collaboration avec la marque de luxe Ritz-Carlton.

La phase principale a été achevée en 2021 et entièrement épuisée, confirmant ainsi une forte demande et un appel à l'investissement.

---

🏡 À propos du projet

R&F CITY est une collectivité résidentielle entièrement intégrée :

📐 Surface totale : 560 000 m2
🌿 plus de 30 000 m2 d'espaces verts paysagers

Le projet combine confort urbain, infrastructure et accessibilité.

---

🌴 Installations et équipements

Le complexe offre une infrastructure de style de vie premium:

🏊 Piscine olympique + zone enfants
🎾 courts de tennis et de badminton
👶 aires de jeux
🏋️ équipements sportifs et de loisirs

🏌️ golf intérieur
🍷 Salon du vin et du cigare
🎉 Salles VIP
🍽 cafés et restaurants

🛒 zones de vente au détail
💊 pharmacies et centres médicaux
💄 Salons de beauté
🚗 stationnement

---

📍 Emplacement — Triangle d'or

Stratégiquement situé dans Phnom Penh:

✈ 20 minutes de l'aéroport international de Techo
🏙 5-7 minutes avant BKK1
🌊 10 minutes du bord de mer de Norea City
🏬 10 minutes pour Chip Mong & Aeon 3 centres commerciaux

À proximité:

🏢 quartiers d'affaires
🏬 détail haut de gamme
🚘 marques et showrooms internationaux

---

🛎 Gestion et services

✔ Sécurité et conciergerie 24/7
✔ gestion professionnelle des biens
✔ normes de service élevées

Assurer le confort, la sécurité et la commodité chaque jour.

---

🏘 Types d'unités

• 1 chambre: 53 m2
• 2 chambres: 74,9–75,69 m2
• 3 chambres: 113–130 m2

Les aménagements bien conçus sont idéaux pour la vie et l'investissement.

---

R&F CITY représente une combinaison parfaite d'échelle, de localisation et de fiabilité du développeur, ce qui en fait l'un des projets les plus attrayants de Phnom Penh. ✨

Localisation sur la carte

Daun Penh, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
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