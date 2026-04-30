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Apart hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Cambodge
depuis
$128,700
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ID: 35236
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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UC88 Wyndham Garden Le Cambodge.

Appartements à UC88 Wyndham Garden: à partir de USD 128.770 avec réduction.

UC88 Wyndham Garden — appartements haut de gamme avec services hôteliers au cœur de Phnom Penh.

Découvrez la vie dans la zone la plus prestigieuse de la capitale cambodgienne — BKK1. UC88 Wyndham Garden propose des résidences premium avec service complet, noté 5* par la chaîne internationale Wyndham (9 280+ hôtels dans 95 pays).

Exécution du projet : prévue pour le troisième trimestre 2026.

Principaux avantages :

Revenu garanti : Programme de RR

• 6 % par an pendant 10 ans
• 7% par an pendant 5 ans
• 8 % par an pendant 3 ans

  • Emplacement supérieur : Rue 322, quartier BKK1 – le centre de la vie commerciale et culturelle de Phnom Penh. À distance de marche: Indépendance Monument, AEON Mall, Norodom Boulevard.
  • Marque Wyndham: La gestion officielle garantit un niveau stable de service et de rentabilité.
  • Service 5 étoiles et finitions premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, marques Aquatiz, carreaux de marbre, fenêtres à double vitrage Low-E, entièrement meublées.
  • Technologies intelligentes : le système intelligent DOWHAT (service de chambre, robot de livraison, gestion d'unité intelligente via l'application).
  • Liquidité: Demande de location stable des expatriés et des professionnels de l'entreprise internationale.

Types d'appartements:

Studios

  • 44 m2 – 58 m2
  • 147 000 $ – 189 000 $
  • Convient pour une entrée minimale et une liquidité subséquente rapide.

1 chambre

  • 59 m2 – 100 m2
  • 176 000 $ – 288 000 $
  • Le format le plus polyvalent pour la location et la revente.

2 chambres

  • 106 m2 – 116 m2
  • 303 000 $ – 368 000 $
  • segment Premium avec une forte dynamique de croissance des prix.

3 chambres (prime)

  • 148 m2 – 193 m2
  • 423 000 $ – 598 000 $
  • Rares aménagements spacieux – le plus souvent achetés pour une résidence personnelle ou un investissement à long terme.

4 Chambres (Premium)

  • 567 m2 – 628 m2
  • 1,98 million de dollars – 2,2 millions de dollars
  • Des unités uniques, une trouvaille rare sur le marché.

Offres spéciales:

Remise de 10%
avec le plan de paiement standard:

  • 30% à la signature
  • 20% en versements de 12 mois
  • 50% à la livraison (Q3 2026)

Réduction de 15%
avec paiement différé :

  • 50% à la signature
  • 40% en versements
  • 10% à la livraison (Q3 2026)

Exemple de calcul pour 1 chambre (63 m2) :

  • Prix réduit: 161,778;
  • Prix par m2: 2,718;
  • Revenu garanti: 6% par an (10 277 par an / 856 par mois);
  • Revenu total sur 10 ans : 102 776.

Format du projet :

  • 46 étages;
  • 459 unités;
  • Zonage: résidence hôtelière (étages 5 à 22), infrastructure (étages 23A à 25), résidences premium (étages 35 à 45).

Équipements 5 étoiles:

  • piscine à débordement;
  • complexe de spa et espace fitness;
  • restaurant et salle à vin;
  • salle de réception;
  • jardins extérieurs et salons;
  • skybar sur le toit;
  • concierge.

Développeur : Groupe UC (30 ans d'expérience, projets The View, Golden One).

Investissez dans UC88 Wyndham Garden – une combinaison d'un emplacement prestigieux, d'un service international et de retours garantis dans le quartier le plus prometteur de Phnom Penh !

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel maintenant.Nous vous aiderons à trouver l'appartement parfait et à discuter des modalités d'achat plus en détail!

Nous offrons également un large choix de propriétés d'investissement aux Maldives, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Thaïlande et Bali, gérées par les opérateurs hôteliers Radisson & Windham!

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Phnom Penh, Cambodge

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