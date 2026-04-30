Apart hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden Le Cambodge.
Appartements à UC88 Wyndham Garden: à partir de USD 128.770 avec réduction.
UC88 Wyndham Garden — appartements haut de gamme avec services hôteliers au cœur de Phnom Penh.
Découvrez la vie dans la zone la plus prestigieuse de la capitale cambodgienne — BKK1. UC88 Wyndham Garden propose des résidences premium avec service complet, noté 5* par la chaîne internationale Wyndham (9 280+ hôtels dans 95 pays).
Exécution du projet : prévue pour le troisième trimestre 2026.
Principaux avantages :
Revenu garanti : Programme de RR
• 6 % par an pendant 10 ans
• 7% par an pendant 5 ans
• 8 % par an pendant 3 ans
- Emplacement supérieur : Rue 322, quartier BKK1 – le centre de la vie commerciale et culturelle de Phnom Penh. À distance de marche: Indépendance Monument, AEON Mall, Norodom Boulevard.
- Marque Wyndham: La gestion officielle garantit un niveau stable de service et de rentabilité.
- Service 5 étoiles et finitions premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, marques Aquatiz, carreaux de marbre, fenêtres à double vitrage Low-E, entièrement meublées.
- Technologies intelligentes : le système intelligent DOWHAT (service de chambre, robot de livraison, gestion d'unité intelligente via l'application).
- Liquidité: Demande de location stable des expatriés et des professionnels de l'entreprise internationale.
Types d'appartements:
Studios
- 44 m2 – 58 m2
- 147 000 $ – 189 000 $
- Convient pour une entrée minimale et une liquidité subséquente rapide.
1 chambre
- 59 m2 – 100 m2
- 176 000 $ – 288 000 $
- Le format le plus polyvalent pour la location et la revente.
2 chambres
- 106 m2 – 116 m2
- 303 000 $ – 368 000 $
- segment Premium avec une forte dynamique de croissance des prix.
3 chambres (prime)
- 148 m2 – 193 m2
- 423 000 $ – 598 000 $
- Rares aménagements spacieux – le plus souvent achetés pour une résidence personnelle ou un investissement à long terme.
4 Chambres (Premium)
- 567 m2 – 628 m2
- 1,98 million de dollars – 2,2 millions de dollars
- Des unités uniques, une trouvaille rare sur le marché.
Offres spéciales:
Remise de 10%
avec le plan de paiement standard:
- 30% à la signature
- 20% en versements de 12 mois
- 50% à la livraison (Q3 2026)
Réduction de 15%
avec paiement différé :
- 50% à la signature
- 40% en versements
- 10% à la livraison (Q3 2026)
Exemple de calcul pour 1 chambre (63 m2) :
- Prix réduit: 161,778;
- Prix par m2: 2,718;
- Revenu garanti: 6% par an (10 277 par an / 856 par mois);
- Revenu total sur 10 ans : 102 776.
Format du projet :
- 46 étages;
- 459 unités;
- Zonage: résidence hôtelière (étages 5 à 22), infrastructure (étages 23A à 25), résidences premium (étages 35 à 45).
Équipements 5 étoiles:
- piscine à débordement;
- complexe de spa et espace fitness;
- restaurant et salle à vin;
- salle de réception;
- jardins extérieurs et salons;
- skybar sur le toit;
- concierge.
Développeur : Groupe UC (30 ans d'expérience, projets The View, Golden One).
Investissez dans UC88 Wyndham Garden – une combinaison d'un emplacement prestigieux, d'un service international et de retours garantis dans le quartier le plus prometteur de Phnom Penh !
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