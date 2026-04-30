Apart hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden Le Cambodge.

Appartements à UC88 Wyndham Garden: à partir de USD 128.770 avec réduction.

UC88 Wyndham Garden — appartements haut de gamme avec services hôteliers au cœur de Phnom Penh.

Découvrez la vie dans la zone la plus prestigieuse de la capitale cambodgienne — BKK1. UC88 Wyndham Garden propose des résidences premium avec service complet, noté 5* par la chaîne internationale Wyndham (9 280+ hôtels dans 95 pays).

Exécution du projet : prévue pour le troisième trimestre 2026.

Principaux avantages :

Revenu garanti : Programme de RR

• 6 % par an pendant 10 ans

• 7% par an pendant 5 ans

• 8 % par an pendant 3 ans

Emplacement supérieur : Rue 322, quartier BKK1 – le centre de la vie commerciale et culturelle de Phnom Penh. À distance de marche: Indépendance Monument, AEON Mall, Norodom Boulevard.

Marque Wyndham: La gestion officielle garantit un niveau stable de service et de rentabilité.

Service 5 étoiles et finitions premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, marques Aquatiz, carreaux de marbre, fenêtres à double vitrage Low-E, entièrement meublées.

Technologies intelligentes : le système intelligent DOWHAT (service de chambre, robot de livraison, gestion d'unité intelligente via l'application).

Liquidité: Demande de location stable des expatriés et des professionnels de l'entreprise internationale.

Types d'appartements:

Studios

44 m2 – 58 m2

147 000 $ – 189 000 $

Convient pour une entrée minimale et une liquidité subséquente rapide.

1 chambre

59 m2 – 100 m2

176 000 $ – 288 000 $

Le format le plus polyvalent pour la location et la revente.

2 chambres

106 m2 – 116 m2

303 000 $ – 368 000 $

segment Premium avec une forte dynamique de croissance des prix.

3 chambres (prime)

148 m2 – 193 m2

423 000 $ – 598 000 $

Rares aménagements spacieux – le plus souvent achetés pour une résidence personnelle ou un investissement à long terme.

4 Chambres (Premium)

567 m2 – 628 m2

1,98 million de dollars – 2,2 millions de dollars

Des unités uniques, une trouvaille rare sur le marché.

Offres spéciales:

Remise de 10%

avec le plan de paiement standard:

30% à la signature

20% en versements de 12 mois

50% à la livraison (Q3 2026)

Réduction de 15%

avec paiement différé :

50% à la signature

40% en versements

10% à la livraison (Q3 2026)

Exemple de calcul pour 1 chambre (63 m2) :

Prix réduit: 161,778;

Prix par m2: 2,718;

Revenu garanti: 6% par an (10 277 par an / 856 par mois);

Revenu total sur 10 ans : 102 776.

Format du projet :

46 étages;

459 unités;

Zonage: résidence hôtelière (étages 5 à 22), infrastructure (étages 23A à 25), résidences premium (étages 35 à 45).

Équipements 5 étoiles:

piscine à débordement;

complexe de spa et espace fitness;

restaurant et salle à vin;

salle de réception;

jardins extérieurs et salons;

skybar sur le toit;

concierge.

Développeur : Groupe UC (30 ans d'expérience, projets The View, Golden One).

Investissez dans UC88 Wyndham Garden – une combinaison d'un emplacement prestigieux, d'un service international et de retours garantis dans le quartier le plus prometteur de Phnom Penh !

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel maintenant.Nous vous aiderons à trouver l'appartement parfait et à discuter des modalités d'achat plus en détail!

Nous offrons également un large choix de propriétés d'investissement aux Maldives, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Thaïlande et Bali, gérées par les opérateurs hôteliers Radisson & Windham!