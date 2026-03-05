Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Location longue durée
  5. Attique

Loyer mensuel de penthouses en Khan Toul Kork, Cambodge

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Attique 3 chambres dans Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Attique 3 chambres
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Découvrez la vie élevée! Ce superbe condo Penthouse, idéalement situé à louer à Tuol Kouk, B…
$3,200
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller