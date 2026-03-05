Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Khan Toul Kork, Cambodge

Copropriété Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 5
Royaume-Uni Immeuble est un condominium résidentiel moderne situé dans le quartier animé de …
$42,000
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Condo 3 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 27
Time Square 3 offre un style de vie moderne et sans effort au cœur de Boeng Kak I, Toul Kork…
$198,000
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Condo 3 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 27
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, cette un…
$198,000
Laisser une demande
AuraAura
Condo 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 6
Moderne condo 1 lit, 1 bain à vendre à Tuol Kouk, Phnom Penh à quelques minutes à pied de TK…
$58,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller