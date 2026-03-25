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Villas à vendre en Khan Russey Keo, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 426 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$630,000
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Villa 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 322 m²
📣 (Villa Reine A) 📍 C'est pas vrai. (Chip Mong Parkland 598) 💲 (En milliers de dollars des É…
$570,000
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